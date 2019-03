Apple presentará en su Keynote la nueva plataforma de vídeo para competir con Netflix o Amazon

Este lunes, 25 de marzo es uno de los días marcados en rojo en el calendario de Apple. Y es que hoy tiene lugar una nueva Keynote en la que todo parece indicar que presentará su nuevo servicio en streaming con películas y series producidas tanto como por la propia compañía como por otras externas.

El evento llega apenas unos días después de que conocer uno de los últimos lanzamientos de la firma como son sus AirPods con cargador inalámbrico y control de voz. Por eso, Tim Cook centrará todos sus esfuerzos en su nueva plataforma de vídeo con la que tiene la intención de competir con Amazon o Netflix.

La Keynote de Apple tendrá lugar en el Apple Park, la sede de la compañía localizada en Cupertino (Estados Unidos). A continuación detallamos cómo seguir en directo el evento, los dispositivos en los que verlo y la hora a la qué comienza.

El evento de Apple comenzará a las 10:00 hora local. En España, por tanto, podrá comenzar a verse desde las 18 horas (a las 17 horas en Canarias).

Además de, como decíamos, la plataforma en streaming, puede que Apple también revele nuevas funcionalidades para su Apple TV, mediante un nuevo dispositivo de transmisión por secuencias, según explica Digital Trends.

It’s show time. Tune in March 25th at 10 a.m. PT to watch our #AppleEvent live on Twitter.Tap ❤️ below to get updates from @Applepic.twitter.com/b6qno83rqS