Estas son las apps para móviles más descargadas en este momento

Las nuevas tecnologías ya son una realidad y los móviles acompañan día a día a cada ciudadano. Pero, ¿cuáles son esas aplicaciones que más demandan los usuarios en este mismo momento? La app de pago Autosleep, que monitoriza el sueño, es la reina del App Store. Después de esta está la gratuita The Sims Mobile, un videojuego con años de historia que también llegó a los dispositivos móviles.

Estas han sido las más descargadas para iPhone a través de la App Store en este momento, en concreto durante la semana del 5 al 11 de marzo de 2018. Por su parte, la 'app' de pago Procreate y la gratuita Netflix han sido las más descargadas para iPad.

En cuanto a los juegos, los más descargados para iPhone han sido Plague Inc. y The Sims Mobile, de pago y gratuito, respectivamente. Para iPad, los juegos más instalados han sido Minecraft, de pago, y The Sims Mobile, gratuito.

Estas son las listas completas de descargas de aplicaciones y juegos, tanto de pago como gratuitos, para iPhone y Ipad en la App Store, durante la semana del 5 al 11 de marzo de 2018: