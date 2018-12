EEUU, en alerta tras el ataque a varios de sus grandes medios de comunicación

The New York Times y The Washintong Post han visto retrasada la distribución de sus ediciones de fin de semana por un ciberataque. Y no han sido los únicos diarios afectados. Los Angeles Times y el San Diego Union-Tribune, entre otros diarios de la costa oeste, también han visto demorado el reparto de sus periódicos, en el que es el primer ataque a gran escala registrado en medios de comunicación del país.

Tribune Publishing, la empresa propietaria de algunas de estas cabeceras, ha asegurado que los datos de sus suscriptores y clientes publicitarios no han sido comprometidos. Según uno de los diarios afectados, el ciberataque proviene de fuera de los Estados Unidos.

Desde el diario Los Angeles Times explican que el ataque se detectó el viernes. El hackeo de los sistemas provocó problemas en los gestores de noticias, fotografías y en la información administrativa de este rotativo norteamericano.

Seguridad Nacional toma cartas

Una noticia que coincide con la intención de Donald Trump de luchar contra la amenaza que para él suponen empresas de fuera de Estados Unidos, como Huawei y ZTE, de las que asegura que comprometen la seguridad nacional.

Precisamente este departamento, Seguridad Nacional, ha tomado cartas en el asunto e investigara ya lo sucedido. Así lo reconocía Katie Waldman, portavoz del departamento.