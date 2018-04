La carne de laboratorio por la que apuesta Bill Gates podría comercializarse este año

La carne de laboratorio podría llegar más pronto que tarde a nuestros restaurantes. Entre los expertos existe ya cierto consenso de que lo que hasta hace no mucho solo se veía en películas de ciencia ficción empiece a estar disponible en cualquier supermercado a partir de la próxima década, aunque el horizonte parece acercarse cada vez más. El bioquímico e investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas José Miguel Mulet, había vaticinado en una reciente entrevista con Libremercado que la carne de laboratorio llegará a los supermercados "en cinco años" aunque, preguntado por Vozpópuli, afirma que ese vaticinio es incluso "algo conservador".

Así lo ha dicho tras advertir que el CEO de la fabricante de carne JUST, Josh Tetrick, ha anunciado que espera poner en el mercado de restaurantes estadounidenses y asiáticos nuggets de pollo y salchichas hechas a base de carne in vitro antes de que acabe este 2018. Ya en 2016, investigadores entre los que se encontraba el fabricante de la primera hamburguesa sintética en 2013, Mark Post, auguraban que la carne sintética podría ser una realidad a la venta en 2020.

Sobre el anuncio de JUST, Mulet afirma que "tiene sentido" y remarca que las salchichas o incluso las hamburguesas y el conjunto de los productos hechos con 'carne picada' serán a buen seguro los primeros productos cárnicos en poder ser 'replicados' a través de la tecnología in vitro.

Un chuletón sintético, "en 10-15 años"

Dicha tecnología consiste en que las células madre de los músculos del animal se recojan mediante una biopsia, para luego ser 'desarrolladas' en un laboratorio."Es mucho más fácil trabajar con productos basados en carne picada a los que nosotros demos la forma", según explica Mulet, que incide en que lo que ya se consigue mantener idéntica es la composición química, y que el mayor desafío de la tecnología in vitro pasa por replicar la "textura" de ciertos productos cárnicos como la de los 'clásicos' chuletones de ternera.

"La tecnología, a día de hoy, permitiría ofrecer en el futuro cercano una sopa o puré con el sabor de un chuletón pero claro, eso no es todo lo que buscan los consumidores, el masticar es también importante", subraya el investigador, que anticipa que para poder 'replicar' un chuletón de vaca con carne de laboratorio hace falta esperar al menos unos "15 o 20 años".

En la misma línea, el profesor afiliado al departamento de ciencia alimentaria de la Universidad de Copenhague, Jorge Ruiz-Carrascal, explica que "la carne no es solo células musculares, sino también fibras de colágenos, grasas..." y, sobre la de ternera, "cuando crece in vitro, no necesita el pigmento que le da el color rojo, lo que explica también porque será más sencillo replicar el pollo".

Al igual que Ruiz-Carrascal, Mulet reconoce que la carne de laboratorio "no sustituirá por completo" a la carne 'tradicional' pero subraya que será una alternativa que, entre otras cosas, reduciría significativamente el impacto ambiental de la cría de ganado e incluso permitiría productos más saludables toda vez que ofrecería productos con las mismas proteínas que los 'tradicionales' pero sin grasas.

Hasta un 20-30% más barata

A día de hoy, en cualquier caso, uno de los mayores desafíos de la industria son los costes, pero Mulet vaticina que el avance de la tecnología los irá supliendo y la extensión de la producción a gran escala de la carne in vitro podría llegar a resultar un 20-30% más barata que la obtenida por la cría de ganado, observándose el mayor margen en el caso de la ternera, la más cara actualmente.

Ruiz-Carrascal, por su parte, es algo más cauteloso en este sentido. "No me atrevo a decir que será más barata, al menos en el corto o medio plazo. Mark Post, el fabricante de la primera hamburguesa sintética, me comentó el año pasado que su gran objetivo era reducir el precio de la original, de 250.000 euros, a unos nueve euros en cinco años. Hoy se consiguen hamburguesas de ternera por dos euros, creo que habrá esperar mucho para que sea una opción más barata".

En el futuro, ¿una necesidad?

Más económica o no, lo cierto es que no son pocos los 'poderes económicos' que ya invierten millones en este producto que, auguran, será esencial en el futuro. Bill Gates y Richard Branson, por ejemplo, son solo algunos de los multimillonarios que apuestan por la compañía de carne sintética creada en 2015 Memphis Meat.

Estos multimillonarios se hacen eco de las advertencias de científicos y expertos como la propia Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Según la FAO, al ritmo actual, la población mundial superará los nueve mil millones en 2050, lo que supondría que la producción de comida debería incrementarse un 70%. Y si ello se hace con los métodos tradicionales de cría, advierten, la deforestación consecuente aumentaría los gases de efecto invernadero que emitimos en un 77%.

Ante esta deriva de la industria ganadera, las alternativas, según investigadores como Mark Post, son tres: “No hacer nada, volvernos todos vegetarianos o inventarse algo nuevo. Nosotros trabajamos en la tercera”.