Evento de Apple 2020, 'Time flies': lanzamientos, horario, Apple Watch

Apple ha asegurado que realizará un "evento especial" este 15 de septiembre. La empresa estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos, softwares y servicios, tiene acostumbrados a sus usuarios a realizar eventos y lanzamientos de sus productos de una forma innovadora y atractiva. Debido al coronavirus, esta realizará su segundo evento streaming del año. En este artículo te contamos cuándo y dónde puedes verlo, así como los probables lanzamientos que se realizarán.

"Time Flies" (El tiempo vuela), así ha llamado Apple a este evento que espera ser visto por muchos seguidores en el mundo. Debido al nombre del esperado acontecimiento, se cree que se hará el lanzamiento de algún Smartwatch.

Según el famoso 'filtrador' de contenidos tecnológicos, Jon Prosser, se realizará el anuncio de un par de relojes inteligentes: uno sería una versión económica y otro de gama alta.

El evento evento especial de Apple se realizará el 15 de septiembre a las 19.00 horas de España. Cabe resaltar que el acto no contará con la presentación del Iphone 12.

El evento especial que realizará Apple será de forma streaming como medida preventiva ante el coronavirus. A continuación, dejamos un vídeo de la cuenta oficial de YouTube de la empresa estadounidense en el que se podrá ver el evento en directo.

Jon Posser ha hecho saber que Apple va a anunciar sus nuevos relojes inteligentes, el "Apple Watch SE", y el Apple Watch Series 6.

El analista tecnológico ha asegurado que los relojes contarán con las siguientes características:

Apple Watch SE: tendría dos modelos, uno de 40mm y otro de 44mm. El diseño sería muy parecido al del Apple Watch Series 4, no tendría la pantalla siempre encendida del Apple Watch Series 5 y tampoco contaría con el electrocardiograma. Utilizaría el chip M9. Además, Posser cree que no llegaría al mercado con el nombre de Apple Watch SE, sino como 'Apple Watch'.

El Series 6, el cual será un reloj de gama alta, tendría como nombre 'Apple Watch Pro'.

For hardware engineers - it’s not listed as “Apple Watch SE” They’re listed as:- Apple Watch- Apple Watch ProWho knows if those are the final marketing names... seems odd to me.