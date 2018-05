Twitter pide a sus usuarios que cambien las contraseñas por un error de seguridad

"Hemos encontrado un error que permitía almacenar las contraseñas en un registro interno". Así ha informado Twitter de un fallo en el sistema de la red social para seguidamente recomendar que sus usuarios cambien las claves para asegurarse conservar su privacidad.

Este jueves la cuenta de atención al cliente de Twitter ha compartido un mensaje en el que ha señalado que encontraron un error que provocó que se almacenaran contraseñas de cuentas. Sin embargo, aseguran, que no ha habido ninguna notificación de que estos datos hayan sido utilizados por nadie ni que haya una brecha de seguridad. "Lo hemos arreglado", continúa el texto.

