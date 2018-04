Traje, corbata azul y la disculpa del Rey Juan Carlos: análisis de la comparecencia de Zuckerberg

Mark Zuckerberg ha comparecido en el Congreso de los Estados Unidos, donde se ha sometido a las preguntas de los políticos del país sobre el caso Cambridge Analytica, compañía a la que se filtraron los datos de casi 90 millones de usuarios de la red social para orientar el voto en las últimas elecciones norteamericanas.

El fundador de Facebook acudió a la cita con traje y corbata. Es algo que de entrada dice mucho. Casi no se recuerda una aparición pública de Zuckerberg que no sea con una camiseta lisa, oscura de algodón y manga corta.

"Lo que Zuckerberg quiere transmitir es rigurosidad sobre el asunto que le atañe. Quiere que sepamos que se está tomando el asunto en serio. El hecho de que vista una corbata azul dice mucho. El color azul indica una postura abierta, receptiva. No es lo mismo que vestir una corbata roja, que denota agresividad, la intención de ir al choque. De hecho en el caso de un debate electoral el aspirante suele llevarla de color rojo, mientras el presidente suele lucirla de color azul, ya que tiene mucho más que perder", explica Víctor Sánchez, experto en comunicación personal y fundador de Elocuent.com, además de colaborador en varias campañas electorales tanto nacionales como internacionales.

Sánchez destaca la tranquilidad y buen hacer de Zuckerberg en su comparecencia. "Su intervención ha sido enormemente tranquila, y ha logrado colocar adecuadamente todos sus mensajes básicos. Cada vez que le han preguntado por una cosa compleja no ha dudado en decir que lo conoce o no conoce, o sencillamente aseverar que tiene que consultar con su equipo para dar una respuesta. Ademas, se compromete a dar una respuesta a esa pregunta más adelante con todos los datos. Incluso no tiene miedo en clarificar algunos de sus mensajes, si piensa que no ha sido interpretados adecuadamente", asegura.

Son comparecencias preparadas al milímetro por los equipos de comunicación de las empresas, constituidos por periodistas y comunicadores con amplia experiencia para manejar este tipo de situaciones.

"Cuando preparamos comparecencias de este tipo para directivos o políticos , los asesores solemos recomendar trabajar tanto lo que se quiere decir muy claramente como lo que no se quiere decir. En en el caso de Zuckerberg está claro que ha trabajado además cómo hacer llegar esos puntos intermedios, los más difíciles, en los que puede haber duda con respecto a una disfunción entre el mensaje que él quiere emitir y las preguntas, muy intencionales y capciosas en muchos casos, que le han hecho. La comparecencia le posiciona como un líder empresarial que conoce los detalles de su empresa, dejando lejos la imagen de joven alocado que creó la empresa robando los datos de la gente", matiza.

Sánchez también pone de manifiesto que no le ha temblado tampoco el pulso cuando ha tenido que pedir perdón a los usuarios de la plataforma tras las filtraciones de datos. "No ha dudado en pedir perdón al más puro estilo del Rey Juan Carlos, quien tras ser descubierto cazando elefantes se disculpó con un lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir", concluye Sánchez.