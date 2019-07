El móvil plegable de Samsung, Galaxy Fold, ya tiene fecha de lanzamiento tras introducir mejoras

El Galaxy Fold, el primer móvil plegable que tenía previsto comercializar en mayo Samsung, está listo para salir en septiembre, una vez introducidas las mejoras oportunas al dispositivo, cuyo lanzamiento al mercado se tuvo que interrumpir tras los fallos detectados.

La compañía coreana anunció el lanzamiento para el 26 de abril en EEUU y para el 3 de mayo en varios países de Europa, entre ellos España, pero los fallos detectados en un número limitado de dispositivos que se entregaron como muestras a varios medios de comunicación dejaron en el aire su lanzamiento.

Tras dedicar todo este tiempo para "analizar y evaluar" por completo el diseño del producto, Samsung ha anunciado este jueves en una nota de prensa que está realizando las últimas pruebas para que Galaxy Fold esté disponible a partir de septiembre en algunos mercados.

Los detalles de disponibilidad se anunciarán a medida que se acerque la fecha de lanzamiento, según ha avanzado.

Las mejoras afectan a la capa protectora de la pantalla de los dispositivos "Infinity Flex Display", que se ha extendido más allá del bisel, y que hace "evidente" que es una parte integral de la estructura de la pantalla y que no se debe retirar.

Precisamente, alguno de los fallos detectados el pasado abril tuvieron que ver con que se los usuarios retiraron esta capa protectora.

La compañía además ha incorporado refuerzos adicionales en el dispositivo para una mejor protección ante partículas externas; ha reforzado con nuevas tapas de protección la parte superior e inferior de la bisagra; ha incorporado capas metálicas adicionales bajo la pantalla; y ha reducido el espacio entre la bisagra y el cuerpo de Galaxy Fold.

Otra empresa que tenía previsto también lanzar su primer móvil plegable era Huawei, que lo anunció para junio y que mantuvo esta fecha a pesar de los fallos detectados en el de Samsung.

Finalmente Huawei decidió posponer la fecha de lanzamiento de este móvil, para el que no hay fecha de momento.

