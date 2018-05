José Parra Moyano, el único español en la lista de menores de 30 que destacan para Forbes

El madrileño José Parra Moyano es el único español que figura en la lista Forbes "30 under 30: Dach", en la edición número 32 del ranking que publica esta revista sobre jóvenes europeos menores de 30 años que han logrado destacar en sectores como la industria o el arte.

"Lamentablemente no son multimillonarios pero quién sabe, quizá lleguen a serlo por lo prometedora de sus carreras y ciertamente, el prestigio que proporciona el aparecer en la lista Forbes ya lo tienen", aseguran desde el equipo de comunicación de Parra.

Parra Moyano es cofundador de Lionstep, una start up que ha desarrollado una plataforma centrada en la búsqueda de talento y la reducción de costes a la hora de reclutar. Ha sido elegido en la lista de la región Alemania-Austria-Suiza, lo que le convierte "en el único español de la misma".

Indican así que estar en esta lista es "todo un logro" ya que para que el nombre figure en la misma se ha debido "pasar el filtro" de varios jueces expertos que han examinado "miles de perfiles" hasta presentar la lista definitiva. "Los criterios de selección van desde el impacto de la actividad profesional hasta el éxito académico", aclaran.

"Mi impresión fue de total incredulidad. Al principio pensé que era spam cuando me informaron por e-mail. Luego hablé por teléfono con ellos y ya me lo empecé a creer, aunque no fue hasta la semana pasada en Viena, donde tuvimos una sesión fotográfica y nos conocimos, cuando realmente me di cuenta de que era real. Fue muy interesante conocer a la organización y al resto de seleccionados, donde los proyectos que están llevando a cabo son realmente impresionantes", ha señalado Parra.

De este modo, indican sus responsables de comunicación que Parra figura en la lista porque la plataforma ideada por su empresa consigue analizar la huella digital de más de trescientos millones de profesionales y genera un algoritmo capaz de seleccionar a las personas que más se ajustan a una determinada vacante.

Posteriormente, continúan, Lionstep aplica un segundo filtro humano. La empresa marca a sus favoritos del listado presentado y Lionstep hace un reality check sobre su disponibilidad, expectativas salariales y experiencia concreta. Por último, si los candidatos favoritos cumplen los criterios de la vacante, Lionstep los presenta a través de la solución para poder entrevistarlos.

"Sin duda, esta innovadora iniciativa aúna el Big Data con el servicio humano y permite a las empresas contratar de una forma más eficaz, reduciendo costes y llegando a donde antes no llegaban", relatan.

Lionstep está ubicada en Suiza y oferta sus servicios en varios países. Lionstep es partner de Audalia Lumesse, consultoría tecnológica de Recursos Humanos, para España y Portugal.