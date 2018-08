Android Pie: así es la novena versión del sistema operativo de Google

Google ha presentado este martes Android 9 Pie, la última versión del sistema operativo móvil que se apoya en la Inteligencia Artificial (IA) para aprender de los hábitos del usuario y así optimizar el funcionamiento de las aplicaciones y la batería.

#Android9 is built with artificial intelligence at its core, enabling new features like Adaptive Battery and Adaptive Brightness. Rolling out now on Pixel. pic.twitter.com/sWRTlHNm6E