Facebook puede estar leyendo tus mensajes de WhatsApp

"Los mensajes y llamadas en este chat ahora están protegidos con cifrado de extremo a extremo". Este es el mensaje de aviso que utiliza WhatsApp en al inicio de cada conversación. Una seguridad que parece no contar para Facebook, quien por cierto compró la aplicación de mensajería hace ya cuatro años.

El caso es que a partir de 2019, WhatsApp empezará a contar con publicidad, con la que se podrían mostrar anuncios personalizados a cada usuario. Un movimiento de ficha, por parte de la compañía, que ha ocasionado que Facebook sí que pueda tener acceso a los mensajes de WhatsApp, según ha explicado Forbes.

Tal y como explica la revista estadounidense, que cita expertos de seguridad, el cifrado implementado por parte de la app de mensajería se torna insuficiente. Por tanto, todavía sería técnicamente posible para Facebook encontrar palabras clave en las conversaciones y de esta manera, usarlas para el modelo de segmentación de anuncios de Facbook.

Por su parte, la red social fundada por Mark Zuckerberg insiste en que los mensajes de WhatsApp permanecerán "encriptados", pues "no hay planes para cambiar eso", explica un portavoz.

La reacción del ex jefe de seguridad de Facebook, Alex Stamos, ya dijo en Twitter que lo que necesitan las compañías tecnológicas es "encontrar un modelo de negocio sostenible para comunicaciones cifradas".

I don't want to weigh into the personal side of the WhatsApp vs Facebook fight, as there are people I respect on both sides, but I do want to use this as an opportunity to talk about the future of end-to-end encryption. (1/13)