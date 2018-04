Facebook ya es la empresa menos fiable tras la filtración de datos de sus usuarios

Este martes, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y máximo responsable del escándalo del uso ilegítimo de datos de su plataforma, según él mismo ha expresado, testificó en el Senado estadounidense. El empresario trató de dar una imagen del que reconoce la gravedad de una infracción, asume su culpa y, en consecuencia, se ha puesto manos a la obra para que lo acaecido no se repita en el futuro.

También en el día de ayer, la publicación Recode hizo públicos los resultados de un sondeo en línea que muestran como el 56% de los estadounidenses afirma que Facebook es la empresa tecnológica en la que menos confían respecto a la gestión de sus datos personales. Estos, sobre los que Recode no facilita datos sobre el tamaño de la muestra y el periodo de recogida de respuestas, todavía no pueden reflejar el efecto del interrogatorio a Zuckerberg en la opinión pública, si es que lo ha habido. Sin embargo, dado el diferente nivel de confianza respecto al resto de compañías (la siguiente empresa vista como menos honesta en este campo es Google con un 5%), se puede adelantar que Facebook no lo tendrá fácil para recuperar la confianza de sus usuarios.