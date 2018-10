Así son los nuevos iPad y Macbook que presentará Apple en su próxima Keynote

Apenas hace unos días que ha llegado al mercado el iPhone XR y Apple ya prepara un nuevo evento en el que presentará los próximos productos con los que la compañía cerrará el año. Así, todo apunta a que mañana se conocerán todos los detalles del nuevo iPad Pro y el nuevo Macbook.

La cita tendrá lugar este martes 30 de octubre a las 15:00 hora española. Se trata, pues, del cuarto evento de la compañía en lo que va de año. Esta vez, la manzana mordida se trasladará a Nueva York, donde no lanzaba un nuevo producto desde hace más de una década.

Como viene siendo habitual, aún nada es oficial, pero todos los rumores apuntan a que lo que llegará será un nuevo iPad Pro, el reemplazo del Macbook Air, así como un nuevo Macbook y un nuevo Mac Mini.

Después de que no hubiera ni rastro del nuevo iPad, en los eventos anteriores, todo apunta a que será mañana cuando entren en escena.

Se espera que el diseño sea renovado, similar al de los nuevos smartphones de Apple. O lo que es lo mismo, un iPad sin marcos, sin el botón de home, sin touch ID, con Face ID y esquinas redondeadas.

Según explica Hipertextual, el iPad Pro dejará, también, el puerto Lightning, que será reemplazado por un puerto USB-C.

Code in iOS 12.1 beta confirms the New iPad Pro's FaceID will work in both landscape and portrait mode - https://t.co/HTPfwvEHgu#AppleEventpic.twitter.com/vYguYbuktm