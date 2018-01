El rock español se despide de Tom Petty con un último baile

Cuando un grupo de colegas se junta para hacer algo memorable difícil es que salga mal. Si lo hacen para rendir homenaje quienes viven de sus guitarras y quienes admiran con todo el alma a quien puso voz y letra a temas como 'Learning to fly', 'The last DJ', 'I need to know' o 'I won’t back down', el majestuoso Tom Petty, el resultado es un auténtico brindis por la música. Así fue 'The last dance with Tom Petty'.

El rock más americano del de Florida invadió la sala But de Madrid el pasado jueves 25 de enero. Una amalgama de nombres -casi incontables- como Nat Simons, Los Secretos, Mikel Erentxun, Alejo Stivel o M Clan se reunían para poner voz a quien se despidió de la música el 2 del octubre pasado. Una leyenda, un artista que hizo y deshizo a su antojo, pero que dejó huella, al menos en los que participaron en el último baile con uno de los más honesto con el rock.

Nadie imitó ni quiso parecerse al músico, cantante, compositor, productor y multiinstrumentista que dio nombre a sus Heartbreakers. Todos hicieron su versión, con más guitarra, con sus compañeros habituales o compartiendo escenario con otros, con versiones más tranquilas o más cañeras o con armónica o únicamente su voz.

Comenzó el show –que había colgado el cartel de 'sold out' días antes- con Carlos Vudú junto a su Clan Jukebox. Tocaron 'Listen to her heart', que dio paso a'‘American girl'. Tras este llegó el turno de Joaquín Talismán, que fue el encargado de poner voz y acordes a 'Jammin’ me'.

Formó parte del encuentro una de las voces más aplaudidas, la de Nat Simons, cuya luz resplandeció en 'Learning to fly’. La madrileña cantante de folk rock con influencias del blues y el jazz dejó una buena sensación que el público recibió con los brazos abiertos y cuyo testigo recogió Txentu Altube. Tocó 'Crawding back to you¡, pero lo hizo con una versión cuya sensibilidad se respiraba en cada recoveco de la But.

Con vaquero negro y americana del mismo tono El Santo apareció en escena y sonó 'The last DJ'. La estética indudable del rock llegó con Juanma Elegante, que con su voz curtida y su pañuelo en la cabeza cantó 'Into the great wide open' al grito de "¡cantemos por un mundo abierto!". El tema en el que Petty cantaba que "el cielo era el límite" terminó para dar paso a 'Asshole' de la mano de los pitillos ajustados de Rubén Pozo y su "brains went black".

El broche de este bloque corrió a cargo de la unión de esas voces. Carlos Vudú y Rubén Pozo juntaron sus guitarras con Lichis y Josu García para hacer sonar una versión de 'Handle with care'.

'Stop draggin’ my heart around' pisó el escenario con fuerza con una versión magnífica de Rebeca Jiménez, que se puso en la piel de Stevie Nicks. Y el cuero negro llegó con Johnny Burning, que no quiso perderse la cita con la fantástica 'I need to know'. Fue la nota más rockera hasta el momento, las cuerdas de las eléctricas arrancaron los vítores entre la sala repleta. El público tenía ganas de electricidad.

Los platos fuertes de estas más de dos horas de música se dejaron para el final. Inquietos estaban Los Zigarros o los componentes de M Clan por la sala, que cantaban y disfrutaban del encuentro del que eran artífices. Fueron Los Secretos quienes tuvieron la responsabilidad de interpretar 'Even the losers' y la voz de Mikel Erentxun puso la nota más relajada al encuentro. 'All right for know' sonó tranquila, romántica, simple, sin grandes focos ni golpes de percusión, su voz y su guitarra crearon la complicidad necesaria entre el público y el artista. Sin olvidar, por supuesto, a Fernando Macaya, que fue igual de responsable en esta versión.

El "Uh uh uh" de 'You don’t know how it feels¡ cantaba el público tras aparecer entre focos y luces uno de los artífices de la reunión: Carlos Tarque. Antes de comenzar su tema, Tarque dio las gracias, como auténtico maestro de ceremonias, y celebró el homenaje a alguien que aman tanto artistas como asistentes. Hizo la versión más americana que últimamente le acompaña en 'Delta' con ese "my old man was born to rock". Pero Ricardo Ruipérez no se quedó atrás. 'I won’t back down' sería cantada tanto por la voz como la guitarra de M Clan. Una de las auténticas chispas del concierto, la versión más 'Maggie' de los de Murcia, la carretera, los kilómetros y un bar americano para dar el toque sureño tan necesario en el encuentro.

Lo hacían como despedida, no solo del evento, sino de su grupo. Hace pocas semanas anunciaron su parón, al menos hasta 2020, después de haber recorrido España y Europa con su Delta Tour. Aunque, esta no fue su aclamada y merecida despedida. Ya lo hicieron en el Circo Price, el pasado 22 de enero, en ese lugar que les vio congratularse de lo conseguido en 25 años. Una auténtica guinda para su pastel.

Con paso firme subió otro de los esenciales del género, Alejo Stivel, que compartió su momento con Julián Kanevsky para el tema 'Refugee'. Sin embargo, aunque las voces eran de sobra conocidas, escuchadas en territorio nacional, hubo sorpresa para asistentes. El neoyorkino Matthew Caws, de Nada Surf –banda de rock de principios de los 90-, levantó al público cantando 'The waiting'.

"Llega Nina se escuchaba entre el público". Tras la versión más similar a la original del norteamericano fue Nina, de Morgan, la que creó un silencio en el público. Cantó emocionada y encandilados dejó a los asistentes. Como una de las mejores voces femeninas del pop-rock actual enamoró a los amantes de Petty.

'Savin’ Grace' fue el punto final del encuentro. Ahora sí, tocaba despedirse, pero la elección fue realmente acertada. Los Zigarros, en 'las alturas' y con gafas opacas, tocaron la nota más oscura de la noche. No obstante, hubo quienes se quedaron con más ganas. Mikel Erentxun no vio suficiente hacer una de las versiones más hermosas de la noche y se enfundó su guitarra, esta vez sí, para hacerla sonar sin preámbulos. Los espigados Ovidi Tormo con su americana de terciopelo granate y Álvaro Tormo, melena y cuero negro a raudales, compartieron pista con Erentxu y un fantástico 'Running down a dream'.

'You wreck me' devolvió a Tarque al escenario y así terminó un encuentro entre colegas, rápido y sin apenas ser conscientes de todos los artistas que recordarían al que nunca pisó escenario español. Tom Petty tuvo que sonreír esa noche. Cita en la que el tema más conocido del artista sonó para cerrar la ceremonia -lástima que no contase con interpretación propia-, todos abrazados y el público gritando 'Free Falling'. "Quiero plenear por Mullholland, quiero escribir su nombre en el cielo, quiero una caída libre hacia la nada, voy a dejar este mundo por un momento", cantaba Tom Petty. Solo por un momento.