Izal comienza a desvelar su 'Autoterapia' con el videoclip de 'El pozo', su nuevo tema

Hay un artista que aboga por despertarse con "zumo de fruta y café" y que hay cosas "maravillosamente oportunas". Este viernes es buen día para amanecer así o quizá hay que hacerlo en el fondo de un pozo. Mikel Izal regresa junto a Alejandro Jordá, Emanuel Pérez "Gato", Alberto Pérez e Iván Mella con un adelanto del disco que presentarán el próximo 9 de marzo, 'Autoterapia'. Lo hacen con el videoclip del primer tema, 'El pozo'.

'El pozo', así se llama el primer single de uno de los grupos referencias del indie-rock e indie-pop actual. La primera imagen del disco ya daba pistas de cómo estaría enfocada la línea de Izal en este 'Autoterapia'. Como si de un avance del nuevo tema se tratase, el disco ilustra como con el trazo de un lápiz un ojo que observa por una mirilla. Ahora, este nuevo videoclip -lanzado este viernes 9 de febrero a la 1.00 am- comienza así, con un objetivo pez.

Un pasillo con papel en las paredes, un Mikel Izal desubicado y una mirilla. "He despertado en el fondo de este pozo sin saber quién soy", comienza el tema. Habla de buscar a "malos" y de la confianza de los "buenos". Numerosos personajes ponen rostro a la angustia interpretada en un único escenario.

Izal continúa su carrera con lo que le caracteriza. Guitarras y la reconocida voz de la cara visible de la banda adelantan un trabajo que recorrerá, como tiene acostumbrado el grupo, gran parte de los festivales del panorama musical nacional.

Cumplirá con un calendario que pocos artistas de este país tienen. La banda protagonizará una larga gira por festivales, pero antes del periodo estival visitará México en el mes de abril, donde compartirá su 'Autoterapia' en el Auditorio Nacional de México D.F. Allí formará parte del cartel de Festival Pa'l Norte en Monterrey.

Además, multitud de carteles nacionales cuentan ya con Izal. Estará en el festival WAM de Murcia, el Mallorca Live Festival, el Weekend Beach Festival de Torre del Mar (Málaga) el Bull Music Festival de Granada, el Festival de los Sentidos en La Roda, el PortAmérica en Rías Baixas, el Crüilla en Barcelona, en el No Sin Música de Cádiz o el Low Festival de Benidorm.

En la pasada edición del Sonorama Ribera, en la que se celebraba el 20 aniversario, parecía que Izal no estaría. No aparecía en el cartel y extraño era en la versión más 'made in Spain' del festival. Se lo guardaron como sorpresa -algo a lo que tiene habituado la organización del evento- y pisaron el escenario que les impulsó cuatro años atrás. Este 2018 ya es cabeza de cartel del mismo. Pero no solo esto, también estará en el Cooltural Fest de Almería y en Gran Canaria se une al Sum Festival que será el próximo mes de septiembre.