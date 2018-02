El talento joven triunfa en los Brit Awards 2018: Dua Lipa y Stormzy conquistan a la música inglesa

La noche del pasado miércoles el Millennium Dome de Londres se engalanó para dar los premios más importantes de la industria musical británica, que se entregan en Reino Unido, los Brit Awards 2018. Entre los nominados estaban desde grupos que ya llevan años en la carrera de esta industria como Foo Fighters hasta nuevos rostros que están conquistando las listas de éxitos. Y así fue, Stormzy y Dua Lipa fueron los grandes triunfadores de la gala.

El rapero Stormzy, con su álbum 'Gang Sings & Prayer' (2017), se hizo con el galardón a mejor artista solistamasculino británico así como a mejor álbum británico del año.

Dua Lipa comenzó su andadura lanzando el primer tema en 2015, 'Be the One', pero que este año se ha consolidado como una de las artistas imprescindibles de las listas con 'New Rules'. La londinense ganó las categorías de mejor artista solista femenina y a mejor artista revelación inglesa. Además, estará en España en la próxima edición del Mad Cool Festival.

Stormzy se jugaba el galardón con nombres tanta andadura como Ed Sheeran y Liam Gallagher, así como con nuevos rostros como el rapero Loyle Carner y el cantante y compositor Rag'N'Bone Man. Dua Lipa compartía categoría con Jessie Ware, la cantante de hip hop y spoken word, y escritora Kate Tempest, el folk de Laura Marling y el soul, soft rock y pop de Paloma Faith.

Estos jóvenes talentos se hicieron con los premios más codiciados por los artistas. Pero hubo más. El mejor grupo británico fue considerado Gorillaz, que con su rock alternativo estará en España en el BBK Live 2018. Sin este premio se quedaron London Grammar, Royal Blood, Wolf Alice y The xx.

Hubo quien se quedó a las puertas de conseguir el 'British male solo artist', pero consiguió que su creación fuera reconocida. 'Human', de Rag'N'Bone Man, se llevó el premio a mejor canción. Frente a su tema estaban Calvin Harris Ft Pharrell Williams, Katy Perry y Big Sean con 'Feels', Clean Bandit Ft Zara Larsson con 'Symphony', Dua Lipa con 'New Rules', Ed Sheeran con 'Shape Of You', J Hus con 'Did You See', Jax Jones Ft Raye con 'You Don't Know Me', Jonas Blue Ft William Singe con 'Mama', Liam Payne Ft Quavo con 'Strip That Down' y Little Mix con 'Touch'.

El video 'of the year' fue el de Harry Styles, 'Sing of the times'. La nominación la compartía con muchos de los candidatos a ganar como mejor tema del año, excepto Jax Jones Ft Raye, J Hus y Liam Payne junto a Quavo. Las candidatas, además de las mencionadas, eran Anne-Marie con su tema 'Ciao Adios' y ZAYN and Taylor Swift con 'I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker Soundtrack)'.

Rock, indie y rap

Los Brit Awards han entregado premios a músicos de toda índole. En las categorías internacionales el mejor grupo ha sido Foo Fighters. El rock ha sido reconocido en su trabajo y su último álbum, 'Concrete and Gold' (2017). No solo ha sido nominado en esta ocasión, los de Seattle han sido galardonados con un total de diez Premios Grammy hasta el momento.

A mejor grupo optaban, además de Foo Fighters, Arcade Fire, Haim y LCD Soundsystem.

La mejor artista femenina internacional, según los premios británicos, ha sido la neozelandesa Lorde. Quien apareció sigilosa en la escena musical con su indie pop en 2013, con tan solo 21 años ya ha logrado nominaciones en premios tan importantes como los Grammy o los Globos de Oro.

Los nominados a esta categoría fueron Alicia Keys, Björk, P!nk y Taylor Swift.

Entre las nominaciones a mejor solista también estaban Beck, Childish Gambino, DJ Khaled y Drake

Finalmente, la categoría a mejor artista internacional masculino ha sido para Kendrick Lamar. El rapero y cantautor estadounidense ha presentado este año 'DAMN', pero ya cuenta con otros ocho álbumes como 'Untitled Unmastered' (2016) o con el que comenzó, 'Youngest Head Nigga in Charge' (2003).

