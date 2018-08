El Sonorama deja atrás su versión más 'made in Spain' para recibir al britpop de Gallagher

Lejos queda la versión 'made in Spain' del festival de Aranda de Duero. Tras la celebración del 20 aniversario de uno de los esenciales del periodo estival, el Sonorama Ribera abre sus puertas con una pincelada de quien puso nombre al britpop. Liam Gallagher –el hermano pequeño de una de las bandas más polémicas que más éxito cosechó del género, Oasis-, continúa su gira por España y será cabeza de cartel el próximo viernes. Sin embargo, la esencia del Sonorama continúa, la mayoría de artistas son de territorio nacional.

El pasado año, el festival logró un 'sold out', vendiendo cerca de 25.000 entradas por día. Este año, siguen la misma tónica. "Estamos absolutamente agotados, no tenemos entradas ni de jueves ni de viernes ni de sábados ni bonos", cuenta a 'Vozpópuli'Javier Ajenjo, director del Sonorama Ribera. Sin embargo, que no queden bonos ha sido total decisión de la organización. "Se cortó su venta hace un mes y medio", cuenta Ajenjo. Dejar de vender alrededor de 7.000 bonos se debe a que quieren ser "consecuentes" con lo que hacen y no sobrepasarse en el aforo.

Las expectativas económicas son buenas, pero no tenemos ni que perder mucho ni que ganar mucho, eso deriva en problemas"

La venta total de las entradas ya pronostica un buen año para el evento, no obstante, Ajenjo opina que lo idóneo es encontrar el "equilibrio". "Las expectativas económicas son buenas, pero no tenemos ni que perder mucho ni que ganar mucho, eso deriva en problemas", señala el director del festival. "Tenemos que ser conscientes de que cada vez tenemos un festival más grande con un presupuesto cada vez mayor y esos riesgos van aumentando", añade.

El cartel ya es una marca insignia del festival y este año cuenta con distintos cabezas que siguen alimentando la calidad de la música nacional, dejando también hueco para la internacional. Además del cantante y compositor de Burnage (Mánchester) que plantó cara al grunge inglés, Liam Gallagher, que gira con su 'As you were' y que estará en el Sonorama el viernes, las voces nacionales cosechan el protagonismo del mes de agosto. La voz más profunda del rock, la de Enrique Bunbury, encabeza la jornada del jueves con sus 'Expectativas' y su 'X Tour'. El de Zaragoza compartirá día con alguien que dio un vuelco de 180 grados al evento hace solo unas semanas, Diego 'El Cigala'. Izal, La M.O.D.A., Dorian, Arizona Baby, Xoel López o Viva Suecia son solo algunos de los que completan el cartel.

Entre las bandas sonarán pocos acordes internacionales, pero sonarán. "La verdad es que siempre hemos sido muy de nuestra tierra, llevamos muchos años promocionando las bandas españolas aunque siempre ha habido grupos internacionales", cuenta Ajenjo. "El año pasado hubo un cambio y es que fue dedicado a nosotros", señala en relación a su 20 aniversario. Pero, este 2018, la organización ha querido volver a ampliar ese abanico. "Este año hemos vuelto a traer bandas como Morcheeba, Nada Surf, Milky Chance, The Subways... y por supuesto es importantísimo contar con Liam Gallagher".

La competitividad de los carteles

La contratación de artistas es otro de los retos a los que se enfrentan cada año los encargados de organizar los festivales. La oferta es cada vez más competitiva y los recintos cada vez más grandes. Ajenjo reconoce que se contrata a los artistas "con mucho cuidado". "Es un puzzle que se va completando poco a poco. Somos muchísima gente la que organizamos el festival y esto se traduce en que tenemos gustos para todo", añade. Esto se plasma en los nombres que estarán sobre los escenarios estos días, artistas de flamenco, pop, rock, indie, música alternativa y el género que se está instalando a pasos agigantados en el universo de los festivales, el trap.

"El hecho de que tengamos entre 120 y 130 bandas responde a dar oportunidades a 80 grupos que tienen que crecer", cuenta el director del Sonorama. Pero, aunque afirme que se van rellenando los huecos poco a poco, prácticamente saben "con un año de antelación el 50% del cartel de la edición siguiente", reconoce.