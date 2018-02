"Puede ser mi gran noche", cantaron los concursantes de 'Operación Triunfo' nada más entrar en plató junto a Raphael. El 'talent' por excelencia de esta temporada se despedía la noche de este lunes con su gala final. El público de 'OT' decidió, como predecían las apuestas, que quien ganase la edición que ha devuelto el espíritu de este espacio ya mítico de la televisión española fuese Amaia Romero con un 46% de los votos.

La de Pamplona volvió a alzarse con el título de 'Amaia de España' también en la gala final. Cantó un himno de la música rock, 'Miedo', de MClan. Es una de las concursantes que más géneros de la música ha tocado, aunque siempre ha hecho suyos los temas. Ha contado con temas de David Bowie, The Beatles, Pepa Flores o Florence and the Machine, entre otros. Fue otro homenaje al acústico, su voz y el piano y, por supuesto, su esencia. Una canción del rock pasó a ser una auténtica balada. Algo que de nuevo, volvió a encandilar al público. Es una de las músicas más preparadas que ha pasado por 'OT' y el público lo ha condecorado.

La meta del concurso comenzó con el protagonismo de los cinco finalistas, pero en el sofá les esperaban quienes han compartido con ellos las 24 horas de los tres meses que ha durando el programa. Todos los concursantes y todos los profesores de la academia no se quisieron perder los frutos que habían dado tantas horas de trabajo. El jurado también estuvo: Mónica Naranjo, Manuel Martos, Joe Pérez-Orive y, para la final, se contó con la presencia de la ganadora de la primera edición, Rosa López.

Tras Amaia fueron elegidas Aitana y Miriam. Con un tema que cantó en su casting la de Barcelona, una versión acústica de una de las voces del pop del momento, Sia. 'Chandelier' conquistó al público, aunque ya lo tenía convencido desde el principio. Aitana ha sido una de las concursantes más apoyadas del concurso. Su voz, su personalidad, su juventud y su luz la convirtieron en la favorita por excelencia. "Estás a nada de serlo todo", le dijo Pérez-Orive. La de Barcelona hizo una de las versiones que más emocionaron de la noche. Lejos de una versión que la acercase a la diva de grande espectáculos que muchos consideran que llegará a ser, solo dio protagonismo a la música y a la voz, y eso hizo que la audiencia quisiese que fuera una de las posibles ganadoras del 'talent'.

Aunque fue última en pisar el escenario antes de conocer quién pasaría a la segunda fase de la noche, Miriam logró hacerse con el tercer puesto. La gallega cantó 'Invisible', de otro icono del pop español, Malú. Su voz es lo que más ha calado y en la gala final la mostró en todo su esplendor. Fue uno de los tonos más altos que se alcanzaron. La precursora del himno de OT, 'Camina', nunca consiguió ser la favorita del público, y quizá eso se notó en la gala. La gallega no logró estar entre las primeras opciones a Eurovisión pero sí entre las tres posibles ganadoras del concurso.

Alfred y Ana Guerra

El primero en interpretar su tema fue Alfred. El del Prat de Llobregat puso voz a 'Don't stop the music', cuya composición original es de la cantante de Barbados Rihanna, pero cuya versión la cantó posteriormente Jamie Cullum. Alfred volvió a recobrar su esencia. El acústico y el trombón regresaron al escenario de 'OT' para ofrecer la versión más personal del catalán. Una vez más demostró el talento y el amor por la música que le caracterizan. Con traje azul, Alfred dio protagonismo al soul y al blues en una canción creada para el pop. Ama, respeta y cuida la música, le recordó Joe Pérez-Orive. El fan de esta edición por excelencia de Michael Jackson quedó finalmente cuarto. Su actuación no logró convencer al público.

La segunda interpretación de la noche fue de Ana Guerra. "Maravilloso progreso", "capacidad y calidad interpretativa"; "creatividad", "su presencia en el escenario"... así definían los profesores de la academia a la canaria, que sin duda ha sido una de las sorpresas del 'talent' por su evolución. Ana War cantó 'Volver', el magnífico tango de Carlos Gardel, que interpretó junto al acordeón. La que se alzó con los calificativos 'Altanera, preciosa y orgullosa' gracias a 'La Bikina', no consiguió el respaldo del público pese a, entre otras cosas, la puesta en escena, que también incluyó el baile argentino.

Los tres votados para pasar a la final definitiva fueron Aitana, Amaia y Miriam. Tanto Alfred como Ana Guerra quedaron relegados al cuarto y quinto puesto con 8% y el 7%.

Vuelta a la gala 0

La segunda fase de la gala consistió en elegir, entre los tres más votados, al ganador del 'talent'. Lo harían después de defender las canciones que cantaron en al gala 0. La primera fue Aitana. Después de la interpretación más íntima encima del escenario, Aitana dejó a un lado la versión acústica y emotiva de 'Chandelier' para paliar las heridas de la gala 0. Volvió a cantar aquel 'Bang bang' que tantos quebraderos de cabeza le dio. Sin embargo, la segunda interpretación de esta canción demostró que la benjamina de la edición es una de las que mayor proyección tiene.

Por su parte, Miriam lo hizo con 'No te pude retener', de Vanesa Martín. En la gala 0 Naranjo ya le dijo que era la "más aventajada" y que tenía "duende". La disciplina ha continuado siendo bandera de Miriam, pero no logró hacerse con el primer puesto.

La de Pamplona regresó con Bowie. El himno 'Starman' volvió a ser una interpretación propia de Amaia. Así, finalmente, ha logrado llevar hasta la gala final el talento que mostró en la primera. No se conoce qué futuro le depara, pero, hasta que se conozcan nuevos proyectos solo hay una cosa clara, el 12 de mayo estará en Lisboa (Portugal) representando a España en el Festival de Eurovisión.

Manu Guix dijo algo que ha caracterizado a esta edición. Además de recuperar la esencia, batir récords de audiencia, de seguidores... 'OT' 2017 ha tocado todos los palos de la música, todos los géneros, el directo y ha dado el protagonismo necesario al acústico. Algo que, hasta ahora, no había tenido 'Operación Triunfo'.