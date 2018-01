Han pasado siete años. Más de un lustro sin que uno de los 'talent show' con más seguidores de este país fuera televisado. Cambió de cadena, cambió de presentador, hasta de formato, pero lo cierto es que el éxito que consiguió su primera edición no la había cosechado ninguna otra hasta entonces. Ahora han llegado Aitana, Amaia, Alfred, Ana Guerra, Miriam y una ristra de concursantes que han convertido la novena edición de Operación Triunfo en un auténtico fenómeno televisivo.

OT ha vuelto a sus inicios, a cuando uno de los premios del concurso, tras varias galas en las que demostraban su evolución y su talento, era viajar al país donde se celebrase uno de los eventos anuales por excelencia, Eurovisión, para representar a España. Este lunes La 1 de TVE ha elegido a quién pondrá voz a este país el próximo mes de mayo en Lisboa (Portugal): Alfred y Amaia. El tema será 'Tu canción', compuesto por Raúl Gómez.

La canción pasó el primer corte -en total se jugaban ir al festival nueve temas tanto en solitario como en grupo o dúos-. La criba la pasó 'Tu canción' junto a 'Arde', interpretada por Aitana y compuesta por Alba Reig y María Peláe y con un fuerte mensaje reivindicativo hacia Europa.

Asimismo, 'Malo', una canción latina interpretada también por Aitana además de Ana Guerra en formato de dúo, creada por Morgan y Simms y adaptada al castellano por la artista española Brisa Fenoy, fue la tercera en el ranking. La pareja formada por Alfred y Amaia fue elegida por el 43% de los votos.

Sin posibilidades se quedaron los temas interpretados por Miriam en solitario y junto a la voz de Agoney (eliminado la pasada gala pero con derecho a participar en Eurovisión junto a la gallega). Cantó 'Lejos de tu piel' en solitario, adaptada por uno de los nombres que no cesan de sonar en la música indie actual: Diego Cantero, conocido como 'Funambulista'. Sacó la fortaleza de la voz que la caracteriza, pero no obtuvo el apoyo suficiente para poder defenderla en Lisboa. Junto al canario defendieron 'Magia', un tema compuesto por Tato Latorre, Diego Cantero y David Otero.

Alfred cogió su guitarra y se puso un traje negro con mensaje feminista para cantar 'Que nos sigan las luces', de Nil Moliner, donde la química con el compositor creó un auténtico tema propio del auge indie que vive la industria musical actual

No convenció Ana Guerra, que con su tema corroboró que lo que se celebró la noche del lunes, además de quién iría al festival, fue una reivindicación de la música latina para Eurovisión, algo a lo que el público no estaba acostumbrado hasta el momento. Quiénes si no son los españoles podrían llevar temas latinos a Eurovisión, afirmó la compositora Brisa Fenoy. Ana War se hizo con un tema del artista colombiano Nabález, 'El remedio', donde el ritmo y el baile, hizo que se distinguieran del resto de candidatas.

Tampoco consiguieron llegar al público lo suficiente los temas interpretados en solitario por Amaia y Alfred. La de Pamplona interpretó 'Cantar', con letra de Rozalén, donde la característica candidez de la artista protagonizó la actuación. Alfred, por su parte, cogió su guitarra y se puso un traje negro con mensaje feminista para cantar 'Que nos sigan las luces'. Un tema de Nil Moliner, donde la química con el compositor y el talento del Prat de Llobregat (Barcelona) crearon un auténtico tema propio del auge indie que vive la industria musical actual.

Pero estas no fueron las únicas, la versión del himno que han creado los concursantes de OT 'Camina', cantada por únicamente los cinco finalistas, fue la menos votada por la audiencia.

Conchita Wurst y Luísa Sobral, invitadas de honor

TVE se engalanó para la gala eurovisiva para recibir talentos de la talla de Conchita Wurst. La representante de Austria en Copenhague en el año 2014 fue la ganadora de Eurovisión con un acogidísimo 'Rise Like a Phoenix'.

Roberto Leal, el conductor del 'talent' también presentó, para sorpresa de los asistentes a J. Balvin, que cantó su nuevo tema 'Machika'. Además, contó como apoyo para la gala con Luísa Sobral, compositora y cantante, así como hermana de Salvador, ganador del último certamen.

En la mesa del jurado se sentaron, además de Luísa Sobral, Víctor Escudero, experto de Eurovisión, la periodista de RTVE y comentarista del festival Julia Varela y Manuel Martos, músico, productor ejecutivo y director artístico de Universal Music, que de forma habitual ocupa asiento junto a Mónica Naranjo y Joe Pérez-Orive.