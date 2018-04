Peter Bence, el pianista con más de 250 mil millones de visitas en Internet

Peter Bence es todo un fenómeno mundial del piano 'crossover'. Nacido en 1991, el compositor y productor húngaro comenzaba a tocar el piano a la edad de dos años, y cinco más tarde ya presentaba su primera composición fuertemente influenciado por los clásicos de Mozart y Chopin.

Tras su aprendizaje comenzó a interesarse por diversos géneros musicales, encontrando en Michael Jackson una de sus mayores influencias. El prodigioso pianista es famoso en todo el mundo gracias a los vídeos publicados en la red con sus conocidos hits de la música pop, alcanzando más de 250 mil millones de visitas entre Youtube y Facebook.

Lleva el piano a un nivel completamente nuevo, que inspira a generaciones de músicos y amantes de la música tanto jóvenes como mayores. Sus actuaciones en vivo están atrayendo a miles de personas en todo el mundo y durante el pasado año recorrió más de 20 países en 4 continentes. Y el próximo 28 de mayo, visitará nuestro país para demostrarnos su talento.

¿Cómo empezaste en la industria de la música?

La música ha sido parte de mi vida desde que era pequeño, empecé con el piano cuando tenía 2 años y fui a una escuela de música. Desde ahí he estudiado música clásica, música cinematográfica y piano en el Berklee College de Música de Boston. Para mí es algo que ocupa una gran parte de mi vida.

¿Fue más fácil hacerte un nombre en la industria porque ya tenías la formación? ¿Fue difícil?

Por supuesto, tienes que trabajar duro en todo lo que hagas pero siempre he tenido mi visión propia de lo que quería hacer y no me importaron los cánones de la industria o qué está de moda o qué tipo de música debería hacer. Nunca me ha importado lo que otra gente ha hecho. He tenido mi visión propia de lo que quería hacer tocando el piano y me he quedado con ello todo este tiempo y ha acabado siendo un éxito. Es increíble. Pero no fue algo perfectamente maquinado como hacen otros muchos artistas. Yo quiero mantener mi autenticidad cueste lo que cueste.

Has mencionado al éxito, ¿de qué estás más orgulloso, del Record Guiness o de tu canal de Youtube?

Definitivamente no del Record Guiness. De hecho, a veces me arrepiento de haberlo hecho, porque la gente me pregunta sobre ello. Y no estoy orgulloso de ello, no es un logro musical para mí... pero es divertido. Lo hice como una broma. La cosa que hay que entender sobre Youtube es que es una herramienta, no es el producto final. Hacer un vídeo es una forma de acercarte a la gente, millones de ellos. Pero el valor está en inspirar a la gente y hacer conciertos y hacer tours por el mundo. Hacer que la gente que ha visto los vídeos en youtube vengan a mis conciertos. Lo que más me gusta es estar de tour. Youtube es solo una herramienta.

¿Crees que Youtube tiene una parte negativa?... como ver a gente dándose a conocer sin tener ningún talento real.

En internet todo el mundo puede ser un medio de comunicación, puedes ser tu propio periódico, tu propio amante. Es como que puedes empezar tu propia cadena de televisión, creas tu propio contenido. La cantidad ha crecido, no sé cuántos millones de vídeos se suben a Youtube todos los días, es imposible que todos esos vídeos sean importantes o interesantes o que valgan tu tiempo, así que la gente a veces cae en la trampa, es una falsa percepción del mundo, creen que es interesante cuando obviamente no lo es. Creo que es importante tener conciencia de uno mismo, ¿qué quiero decir? Hay que preguntar si ¿puedo hacer algo relevante o algo importante al mundo o solo voy a mirar a la cámara y decirle a la gente lo que hice hoy?

¿Tienes 'youtubers' favoritos?

No estoy tan metido en la comunidad de youtube, no sé mucho sobre ello. Pero veo muchos vídeos. Conozco y sigo a algunos músicos, como 2cellos, o The piano guys. 2cellos es probablemente... tampoco creo que sean youtubers, lo usan como un medio pero hacen cosas muy chulas.

¿Quién te inspira en la actualidad?

Puede ser cualquier cosa, es extraño porque no veo a ningún pianista porque quiero proteger mis ideas creativas. Creo que si quiero expresarme y veo a otra gente tocando el piano, estos van remplazar mis ideas en el proceso creativo y va a sonar parecido a ellos. Prefiero escuchar a otros músicos, me inspira Hans Zimmer, John Williams, incluso gente que no es músico, también me inspiran los chefs, como Gordon Ramsay, Jamie Oliver... ¡hay tantas fuentes de inspiración!, la misma gente en general, gente que va por la calle hablando, te puedo mencionar mucha gente como Michael Jackson, Sia Freddy Mercury.

Sia por ejemplo es una artista de la que se han hecho muchas 'covers', ¿haces 'covers' porque la gente joven no está tan interesada en la música clásica?

Como he dicho, no le presto atención a lo que debería estar haciendo estadísticamente, si tuviese un manager para mi canal de Youtube me dirían que hiciese 'covers' del hit más famoso del momento. Nunca haría eso. No elijo una canción dependiendo de quién la va a escuchar, o pensando en una audiencia determinada.

Pero es una buena forma de hacerse más conocido.

Al escoger una canción de Sia es una decisión personal porque la admiro y me encanta su música, tiene algo especial. Cuando hago una cover tiene que sonar muy bien en el piano, es mi primera prioridad. Nunca haría una canción que tuviese un arreglo malo. Esa es la manera en que elijo las canciones.

¿Ha ido algún famoso a alguno de tus conciertos?

Es una buena pregunta porque a veces no lo sabes. Pero hubo una vez en Londres, después de un show, estaba Mika, el cantante pop y vio el concierto. Fue una sorpresa... Él estaba ahí con los organizadores del evento. Fue divertido.

¿Sabes cantar?

Cantaba en el coro cuando estudiaba música clásica. Me encantaba el coro pero odio mi voz cuando canto, prefiero no cantar. Sé que puede armonizar, porque tengo el tono perfecto pero nunca cantaría porque no me gusta mi voz.

¿Sabes lo que es Eurovisión? ¿qué piensas sobre el concurso?

Sí sé lo que es. Este año estoy perdido, pero vi el del año pasado y el pasado. No sé. Creo que hay unos buenos talentos y artistas, pero pienso, como dice el título que es una competición de canciones, y debería ser más sobre las canciones y escribir canciones buenas, y echo eso de menos.

¿Participarías en Eurovisión? ¿Ni siquiera tocando el piano?

No creo. Depende de la situación, quién es el cantante, qué tengo que hacer. Probablemente no iría a acompañar a un cantante, ¿por qué haría eso?

¿Cuál es tu meta final con tu carrera musical?

Cuando era pequeño tenía grandes metas, todavía las tengo pero para mí, ahora mismo no te puedo decir qué va a pasar en 10 años o 2 años. Te puedo decir qué va a pasar este año. Me gusta lo desconocido, no sabes qué va a pasar y te dejas llevar. No me pongo expectativas, claro que trabajo duro todos los días porque tengo metas a corto plazo pero, incluso escribir música para películas ha sido siempre un sueño mío por eso fui a Berklee, pero no me limito, no quiero vivir pendiente de las expectativas porque te pueden decepcionar. Hago lo que me hace feliz en la música, dejo que todo lo que pase pase porque tiene que pasar.

En una carrera musical tiene que haber un montón de decepciones para tener una buena noticia.

Hay un montón de fracaso. No lo sabes bien. El otro día lo hablaba con mi manager, la gente solo ve la punta del iceberg pero nunca ven lo que está debajo. 9 de cada 10 veces es un fracaso, y la gente solo llega a ver esa 1.

Pero a la gente le gusta esa única vez.

Estoy agradecido de que al menos esa una esté allí fuera.