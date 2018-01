La vertiginosa cuenta atrás para que la novena edición de Operación Triunfo llegue a su fin ha contado con galas en las que cada vez es más complicado nominar a los concursantes, pero también con un programa especial para elegir a quiénes representarán a España en el Festival de Eurovisión. Alfred y Amaia serán, finalmente, quienes con un tema compuesto por Raúl Pérez, 'Tu canción', visitarán la capital Lisboa (Portugal) el próximo mes de mayo. Pero tras la euforia televisiva, tienen otro reto por delante: cantar en la final de OT para ver quién se alza con el título de ganador.

Como cada lunes, el reparto de temas lo hicieron Noemí Galera, Javier Calvo, Javier Ambrosi y Joan Carles Capdevila. Este lunes era más especial, era, como lamentaban los propios profesores de la academia, "el reparto de temas de la gala final y último de OT 2017".

Todas las canciones, contó la directora, habían sido elegidas previamente por los concursantes en una lista con sus temas favoritos. Antes de que los talentos interpreten los últimos acordes después de 13 semanas en continuo aprendizaje, todos cantanarán, como tienen acostumbrados, un tema juntos. Será 'Mi gran noche' (1967), a la que puso voz Raphael. Pero ahí no terminan las sorpresas, los cinco finalistas de Operación Triunfo -Aitana, Amaia, Alfred, Miriam y Ana Guerra- compartirán escenario con este artista, uno de los que más discos ha vendido de la historia de España.

Tras la apertura de la gala 13, los concursantes irán presentando sus candidaturas para ser vencedores de una edición que ha recuperado el espíritu de un 'talent' que revolucionó la televisión hace 16 años.

La primera en conocer su tema fue Amaia, que recibió una de las letras más sentidas del grupo de rock español compuesto por Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez, M Clan -que recientemente despidieron su 'Delta Tour' e informaron que estarán dos año de parón-. Se llama 'Miedo' y pertenece al álbum 'Sopa Fría' (2004). Una de las mejores versiones y que recordarán seguidores del grupo es la que interpretaron junto a Enrique Bunbury en la celebración de 'Dos noches en el Price'. Pero ahí no acaba, como ya han demostrado de sobra en esta edición, continúan apostando por las versiones acústicas y Amaia la cantará junto al piano.

La fiel fan por excelencia de Sia, Aitana, tendrá el reto de cantar 'Chandelier' (2014), un tema de la cantante y compositora australiana que cuenta con más de un millón y medio de reproducciones en Youtube. Será una versión en concreto, como señalaron los profesores, en la que, como se ha mencionado, vuelve a aparecer el acústico. Es la canción que eligió la de San Clemente de Llobregat para su casting del programa.

Hasta 1934 viajará y hará viajar la concursante canaria, Ana Guerra. Será la encargada de trasladar al público a uno de los tangos más reconocidos de la música, 'Volver', cantada y compuesta por Carlos Gardel y Alfredo Le Pera

Por su parte, uno de los iconos del pop del momento, Rihanna también estará en la última gala del 'talent'. La de Barbados lanzó en el año 2007 'Don't stop the music', un tema que cantará para defender su final Alfred. Sin embargo, no será la versión a la que el público está acostumbrado. El del Prat de Llobregat defenderá el tema de nuevo con su trombón, como ya hizo en la primera gala del concurso con la canción 'Georgia on my mind', en la que mostró una de sus versiones más soul.

Un tema más actual defenderá Miriam. La gallega pondrá voz a 'Invisible' (2017), de Malú. Es una canción arriesgada que cuenta con arreglos y con teclados, aunque aún no se conoce la versión elegida. Es un reto, además, porque para bien o para mal, la artista madrileña es una de las que mayor ristra de fans fieles cosecha. Con este tema se mueve de nuevo, como el resto de concursantes, en la línea de estilo que la caracteriza.

Hasta 1934 viajará y hará viajar la concursante canaria, Ana Guerra. Será la encargada de trasladar al público a uno de los tangos más reconocidos de la música, 'Volver', cantada y compuesta por Carlos Gardel y Alfredo Le Pera. Junto a la guitarra y el bandoneón, Ana tendrá el reto de interpretar una de las canciones más versionadas de la industria, así como pieza que ha formado parte de la banda sonora de películas como la homónima 'Volver' (2006) de Pedro Almodóvar y protagonizada por Penélope Cruz. Dicha versión fue interpretada por Estrella Morente.

Bowie o Ray Charles, para recordar la gala 0

La última puesta en escena de esta edición quiere mostrar cómo han evolucionado los concursantes. La primera gala fue posiblemente una de las más desastrosas de la historia de los 'talent' en España: problemas de sonido, notas más agudas de lo debido, errores en las letras... Pero, sin ninguna duda, el trabajo ha dado sus frutos y los jóvenes artistas que comenzaron su andadura en OT 2017 han demostrado que si fueron elegidos fue por alguna razón.

El próximo lunes 5 de febrero, los finalistas volverán a interpretar los temas que cantaron en la gala 0. Amaia lo hará con 'Starman', una versión del majestuoso David Bowie que no convenció del todo a los miembros del jurado, a pesar de que ahora se ha convertido en una de las favoritas para ganar. Aitana cantará 'Bang bang', de Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj. Un tema que le dio más quebraderos de cabeza que éxitos y que, por muy poco, logró superar.

Por su parte, Alfred volverá con la mencionada 'Georgia on my mind', de Ray Charles, que sí conquistó a Mónica Naranjo, Joe Pérez-Orive y Manuel Martos. Miriam lo hará con 'No te pude retener', de Vanesa Martín. En la gala 0 Naranjo ya le dijo que era la "más aventajada" y que tenía "duende". La disciplina ha continuado siendo bandera de Miriam, esa que le hizo cruzar la pasarela por primera vez.

Ana Guerra defenderá, de nuevo, 'Cómo te atreves', de los colombianos Morat. War no tuvo mucha acogida en dicha fecha, Martos llegó a asegurar que no entendía por qué la canaria había elegido dicha canción y que no poseía la personalidad que desprende Morat encima del escenario. Esta vez lo hace con una de las mayores transformaciones conocidas en esta edición.

La decisión final, del público

El próximo lunes las votaciones funcionarán de la siguiente forma: existirán dos rondas de votos. La primera fase será en la que los artistas pondrán voz a los cinco temas elegidos. Después, solo tres de ellos accederán a la gran final.

La primera criba dejará fuera a dos de los cinco concursantes y los tres finalistas deberán interpretar esas mencionadas primeras canciones que les dieron a conocer en OT 2017. La segunda votación será entre ellos y quien consiga el mayor apoyo del público será el que se alce con el título de ganador de el 'talent' que ha logrado volver a enganchar a las generaciones que vivieron la primera edición y a los millennials.