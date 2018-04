Los ingresos de la música grabada crecieron un 9% en 2017

La música grabada en España volvió a pegar un estirón en 2017, al recabar casi un 9% más de ingresos que el año anterior, una de las subidas más abultadas y la cuarta consecutiva en positivo desde que la industria nacional dejó en 2014 casi tres lustros de contracción por la piratería.

Según el informe dado a conocer este martes en Londres por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés), el sector generó 231,7 millones de euros el pasado año en este país, lo que supuso un 8,9% frente a los 212,8 millones de 2016 y la cifra más alta desde 2008, cuando en plena recesión del negocio se cosecharon 254 millones de euros.

En un ciclo de signo distinto, la música española se felicita ahora por este dato que mejora además de forma palpable el interludio previo, el de 2016 a 2015, cuando la subida fue de tan solo un 1,67 por ciento, tras el enorme salto del 10 por ciento dado el año antes, de 2015 a 2014, la más alta hasta el momento.

De los casi 232 millones de 2017, unos 79 procedieron del mercado físico. Así pues, los buenos datos vinieron sobre todo del mercado digital, un 14 por ciento más grande que en 2016, lo que le permitió acaparar un 65,8 por ciento del total, esto es, 152,4 millones.

El principal motor fue el 'streaming' o reproducción en línea sin descarga, un 16,7% más fuerte, sobre todo por la pujanza de la modalidad de pago, que con su 1,5 millones de abonados en España aumentó sus ingresos casi un 24%, hasta los 84 millones de euros, más que todo el mercado físico, mientras que en su vertiente gratuita y con anuncios rozó los 30 millones (un 10% menos).

Hay que sumar 24,2 millones por las reproducciones de vídeos en plataformas como Youtube o Vevo, pese a aparecer en todos los estudios de consumo como una de las fuentes favoritas de los usuarios

A ellos hay que sumar 24,2 millones por las reproducciones de vídeos en plataformas como Youtube o Vevo, pese a aparecer en todos los estudios de consumo como una de las fuentes favoritas de los usuarios para acceder a contenidos musicales. Esto ha llevado a los editores de música congregados bajo Promusicae a denunciar "la brecha de valor" que supone ese "escueto" 10,4% del total.

Las ventas del vinilo siguen creciendo

Entre los formatos físicos, el vinilo siguió aumentando el número de unidades despachadas: cerca de 700.000 vinilos en 2017, lo supuso un 46% más que el año anterior. En paralelo, se vendieron 8 millones de CD que generaron casi 67 millones de euros, tan solo un pequeño retroceso respecto a 2016.

Cabe destacar asimismo que España creció por encima de la media internacional del 8,1 % consignada en el 'Global Music Report 2018', dado a conocer también este martes por IFPI, según el cual el entorno digital representó un 54 por ciento en todo el mundo, cifra también por debajo del indicador nacional.

Como ya comunicó Promusicae el pasado mes de enero, cuando avanzó sus datos, el disco de mayor éxito comercial en España fue 'Prometo' de Pablo Alborán, seguido por 'Lo niego todo' de Joaquín Sabina, 'Las costuras del alma' de El Barrio, '+ es +: El concierto' de Alejandro Sanz y 'Munay' de Vanesa Martín.

Este éxito corrobora, según destacó Promusicae en su momento, una constante del mercado discográfico español desde hace más de dos décadas: la abrumadora mayoría de artistas locales o de habla hispana.

En el caso de las canciones, 'Despacito' de Luis Fonsi reinó cómodamente por delante de 'Shape of you' de Ed Sheeran, 'Me rehúso' de Danny Ocean, 'Felices los cuatro' de Maluma y 'Súbeme la radio' de Enrique Iglesias con Descemer Bueno y Lion & Lennox.