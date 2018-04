Muere el productor musical y DJ Avicii a los 28 años

Tim Bergling, conocido como Avicii y uno de los rostros más relevantes de la música internacional ha fallecido este viernes a los 28 años, ha confirmado su mánager.

"Anunciamos con una enorme tristeza la pérdida de Tim Bergling, conocido como Avicii", ha anunciado su mánager Diana Baron. En un comunicado, ha afirmado que "ha sido encontrado muerto en Muscat, Oman, en la tarde de este viernes". El comunicado continúa: "La familia está devastada y pedimos a todo el mundo respeto por su privacidad en estos momentos difíciles". "No se van a hacer más comunicados", ha concluido su mánager en el texto recogido por la revista especializada en el sector Billboard.

Avicii anunció oficialmente su retirada del mundo de la música en marzo de 2016. Este fue el último paso dado por el músico tras algunos problemas de salud que le impidieron asistir a la totalidad de sus conciertos. Ya en 2015 el productor canceló varias fechas a causa del cansancio físico que padecía, algo que provocó su adiós definitivo cuando solo tenía 26 años.

Avicii contaba con una ristra de premios y nominaciones. Entre ellos, los Billboard, los American Music Awards y los Premios Grammy

El DJ se dirigió a sus seguidores a través de una carta en la que no cerraba la puerta a volver a producir temas, aunque no a corto plazo: "Mi camino ha estado lleno de éxitos, pero no exento de sobresaltos. Me he convertido en adulto mientras crecía como artista, he aprendido a conocerme mejor y darme cuenta de que hay muchas cosas que hacer con mi vida".

El productor musical y DJ nació en Estocolmo (Suecia) el 8 de septiembre del año 1989. Con su no tan larga carrera en la industria, Avicii logró el éxito. Se hizo con en el puesto 39 de los 100 mejores DJ's del mundo de la revista especializada en este género DJmag. Después de esto, en 2011 se hizo con el sexto puesto y tan solo un año después, logró el tercero.

House y electro

Comenzó en la música en el año 2007, pero fue en 2008 y con 18 años cuando lanzó su primer trabajo. Su primera producción propia recibió el nombre de 'Manman'.

Fue en 2011, cuando por primera vez Avicii y compartió una producción con David Guetta, 'Sunshine'. Esta fue incluida en el álbum 'Nothing but the Beat', álbum del DJ francés. El tema recibió el reconocimiento de los Grammy como nominada a 'Mejor Grabación Dance'.

Bergling se movía por el dance, el house progresivo, el electro house y el house y se hizo con el mayor reconocimiento con el tema 'Levels' (2011), con la que dos años después recibió una nominación a los Grammy en la categoría 'Mejor grabación dance'. Otro tema que logró su consolidación fue 'Wake me up' (2013) y el éxito no cesó y continuó ganando adeptos con 'Hey Brother' (2013) y 'The nights' (2015).

Su álbum por excelencia, o al menos el que le sepultó a la escena internacional fue 'True'. Comenzó a trabajar con grupos tan esenciales de la escena como Imagine Dragons. Pero no solo eso, Avicii tocó la rama más electro en sus inicios, colaboraciones con Djs como Nicky Romero eran prueba de ello. Con 'True' llegó un giro a su música. El electro continuó pero de la mano de otros géneros, quizá más comercial, Avicii se introdujo hasta el en mundo del country. Tras sus primeras colaboraciones, los rostros relevantes y de todos los géneros se multiplicaron: Coldplay, Rihanna, Rita Ora, Sia o uno de los artistas revelación de la electrónica, Maritn Garrix.

Asimismo, logró consagrarse como alguien imprescindible en los festivales, también en España. Fue aquí donde se despidió. Habitual de Ibiza, Bergling dijo adiós a los escenarios en el Usuhaia junto a KSHMR, Seeb, Albin Myers y Mambo Brothers el 28 de agosto de 2016.