La última temporada de 'House of Cards' con Robin Wright al frente ya tiene fecha de estreno

Los seriéfilos están de enhorabuena. La sexta y última temporada de 'House of Cards' ya tiene fecha de estreno. Según ha confirmado Movistar + a través de las redes sociales, la serie de Netflix comenzará su recta final, que contará con ocho episodios, el próximo 2 de noviembre.

No solo se trata de la última temporada de 'House of Cards', será la primera que no estará protagonizada por protagonizada por Kevin Spacey. En su lugar será la actriz Robin Wright la que encabezará una de las producciones internacionales más exitosas del momento. Los creadores de la serie ya se han encargado de mostrar quién llevará las riendas en esta sexta entrega. El póster lo protagoniza Wright, que interpreta a Claire Underwood.

¡📢ATENCIÓN📢! Noticias frescas desde la Casa Blanca🇺🇸. La última temporada de #HouseOfCards ya tiene fecha de estreno: 2 de noviembre. Y se podrá ver en exclusiva en Movistar Series. 🤗 pic.twitter.com/VMU1TILdk4 — Series en Movistar+ (@MovistarSeries) 7 de agosto de 2018

Netflix suspendió la producción de la serie

La producción de la serie fue suspendida en el mes de octubre tras las acusaciones de acosos sexual lanzadas contra Spacey, quien interpretaba a Frank Underwood. Netflix se negó en rotundo a continuar con una producción en la que estuviera involucrado el actor.

"Media Rights Capital, productora de la serie, y Netflix han decidido suspender la producción de la sexta temporada de 'House of Cards' hasta próximo aviso", indicaron ambas compañías en un comunicado remitido al portal especializado Deadline.

Asimismo, la Academia de Televisión estadounidense decidió retirar el Emmy de honor concedido a Spacey. En un comunicado, la academia anunció que "a la luz de los hechos" no entregaría a Spacey el Emmy honorífico correspondiente al año 2017.

Spacey fue acusado de acoso sexual por su compañero Anthony Rapp. Presuntamente le habría acosado en el año 1996, cuando Rapp era menor de edad (tenía 14 años). El ex protagonista de 'House of Cards' tenía 26. Sin embargo, este no fue el único caso, varios testimonios se sucedieron, incluso dentro del universo 'House of Cards'.

Sin embargo, Netflix y Media Rights Capital no se han echado atrás y ahora, con la expectación absoluta de los amantes de la serie, confirman que el estreno será en apenas 3 meses.