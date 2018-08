'The Big Bang Theory' se despide: su próxima temporada será la última

La exitosa comedia televisiva "The Big Bang Theory" cerrará su andadura en la pequeña pantalla con su próxima temporada, que será la número 12, han informado este miércoles sus responsables en un comunicado.

"Estaremos agradecidos por siempre a nuestros seguidores por el apoyo a 'The Big Bang Theory'", indicaron hoy en una nota las compañías audiovisuales Warner Bros. Television, Chuck Lorre Productions y CBS.

"Nosotros, junto al reparto, los guionistas y el equipo, estamos extremadamente agradecidos del éxito de la serie y aspiramos a entregar una temporada final y un capítulo final que lleve a 'The Big Bang Theory' a un épico y creativo final", añadieron.

