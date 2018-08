Mayans M.C. y The Deuce, los platos fuertes de HBO para septiembre

El spin off de Hijos de la anarquía, Mayans M.C. y Manifest, una producción de Robert Zemeckis, son dos de las nuevas series que HBO España estrena este mes de septiembre. Además, llega a la plataforma la segunda temporada de The Deuce, la serie protagonizada por Maggie Gyllenhaal y James Franco.

En el apartado de especiales, el 3 de septiembre verá la luz The Shop, presentado por el cuatro veces MVP de la NBC LeBron James. Ambientado en distintas barberías del territorio estadounidense, el deportista y su socio Maverick Carter recibirán a diversos invitados para charlar de manera informal sobre temas como deporte, música, cultura pop o negocios.

Jane Fonda será otra de las grandes propuestas del mes con un documental sobre su vida y su carrera. Dirigido y producido por la galardonada documentalista Susan Lacy, Jane Fonda en cinco actos, es un retrato íntimo de la oscarizada actriz y activista feminista que verá la luz el 25 de septiembre.

Después de más de 21 horas de entrevistas con la propia Fonda, el documental recoge sus palabras sobre su vida y sus errores. También, incluye entrevistas con Robert Redford, Lily Tomlin, la productora Paula y sus ex maridos Tom Hayden y Ted Turner.

Pero antes de la llegada de Fonda será el turno de Ligar en la era digital, que la plataforma estrenará el 11 de septiembre. El documental explora la evolución del sexo y las citas en la era digital a través de testimonios de jóvenes usuarios y expertos en la industria de las aplicaciones.

Las fechas

El miércoles 5 de septiembre será el día en que HBO España estrene en exclusiva Mayans M.C., el spin-off de la galardonada serie Hijos de la anarquía, donde los Mayans jugaban un papel recurrente e importante en la serie.

Si entras, ya no sales. Mayans MC llega a https://t.co/Dj8coua9xR el 5 de septiembre pic.twitter.com/R95OOUamWz — HBO España (@HBO_ES) 23 de agosto de 2018

El 10 de septiembre, será el turno de la segunda temporada de The Deuce. Protagonizada por James Franco y Maggie Gyllenhaal, la serie creada por George Pelecanos y David Simon (The Wire), relata la legalización y consecuente auge de la industria pornográfica en Times Square desde principios de los años 70 hasta mediados de los 80. Durante esta década, el porno vivió un momento de extensión y se alzó como una industria multimillonaria del sexo en Estados Unidos.

El próximo 25 de septiembre será el día en que HBO España estrene Manifest. Cuando un avión comercial desaparece inexplicablemente durante un vuelo transoceánico y reaparece cinco años más tarde, . para todos los pasajeros del vuelo. Sin embargo, sí ha pasado el tiempo para sus familiares, que han envejecido esos cinco años, tratando de rehacer sus vidas mientras superaban la pérdida de sus seres queridos. Encabezan el reparto de Melissa Roxburgh (Star Trek: Beyond), Josh Dallas (Thor), Athena Karkanis (Saw), J.R. Ramirez (Power), Luna Blaise (Fresh Off The Boat), Jack Messina y Parveen Kaur (The Strain).

El 26 de septiembre, HBO España estrena la serie original de FX, Mr. Inbetween protagonizada por Scott Ryan, que da vida al personaje de Ray Shoesmith, un asesino a sueldo que combina su peligroso negocio mientras trata de mantener a su círculo de amistades, sus responsabilidades parentales y su vida sentimental. La serie de seis episodios está basada en un premiado cortometraje titulado The Magician, dirigido por el propio Ryan, que ahora da vida él mismo a su personaje.