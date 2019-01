Lo que tu voz dice por ti, en cualquier idioma

Un artículo coordinado por Cristina Baus y el investigador recientemente fallecido Albert Costa, científicos del Centro de Cognición y Cerebro (CBC) de la UPF, aporta pruebas de que en todos los idiomas, la voz hace que los oyentes se hagan una idea muy rápida de la personalidad del hablante, independientemente del idioma del oyente, ya sea nativo o extranjero.

Los investigadores realizaron un estudio a gran escala, en el que oyentes españoles se les pidió que juzgaran los rasgos de personalidad (confiabilidad, dominio, competencia) al escuchar la voz de personas hispanohablantes al producir la palabra "Hola" (idioma nativo) o a hablantes escoceses al producir la palabra "Hello" ( idioma extranjero).

Los oyentes estuvieron de acuerdo en sus juicios sobre si una voz dada sonaba agresiva o confiada

“Nuestro trabajo reveló cuatro resultados importantes, el primero de los cuales fue que las calificaciones de la personalidad percibida fueron altamente consistentes entre los oyentes, independientemente del idioma en que se evaluaron las voces”, indica Cristina Baus, primera autora del trabajo. Es decir, los oyentes estuvieron de acuerdo en sus juicios sobre si una voz dada sonaba agresiva o confiada. “Esto sugiere que debe haber ciertas propiedades invariables de la voz que indiquen qué tan confiable o competente es una persona. Esto está en línea con la idea de que podemos entrenarnos para ser más o menos competentes, más o menos dominantes, según el contexto (por ejemplo, entrevistas de trabajo)”, añade Baus.

Otro resultado interesante de este estudio reveló que, “después de escuchar solo una palabra, los oyentes crean rápidamente un espacio de voz social, donde las voces se agrupan de acuerdo con dos dimensiones principales, una que enfatiza los rasgos de valencia (confianza, calidez) y otra que enfatiza la fuerza (dominancia, agresividad)”. Estas dos dimensiones de personalidad son muy relevantes y responden a presiones evolutivas, informan los autores. La obtención de información sobre la intención de los demás ayuda a las personas a evaluar adecuadamente si deben acercarse o evitar la interacción con otros.

La capacidad de formar impresiones de personalidad es independiente de la capacidad lingüística de los oyentes

Esta fue la tercera conclusión de la investigación. La capacidad de formar impresiones de personalidad es independiente de la capacidad lingüística de los oyentes. Las voces se agruparon de acuerdo con la valencia y la fuerza independientemente del idioma del hablante, nativo o extranjero. Este resultado rechaza los informes antiguos, argumentando que los oyentes tienden a evaluar como voces más inteligentes, amables o competentes las del nativo que las del idioma extranjero.

Finalmente, una cuarta conclusión del estudio fue que los oyentes en todos los idiomas no prestan atención a las mismas propiedades de voz (por ejemplo, el tono) al evaluar los rasgos de personalidad. En contraste con los resultados obtenidos anteriormente que relacionan las voces de tono bajo con predominio especialmente para los hombres, los oyentes españoles consideraron que las voces de tono alto son más dominantes que las de tono bajo.

En resumen, el estudio revela que la percepción de la voz social contiene ciertos elementos invariantes entre las lenguas / culturas, mientras que otros están modulados por el fondo cultural / lingüístico de los oyentes.

Referencia: "Forming social impressions from voices in native and foreign languages", Scientific Reports, 9: 414. Fuente: UPF