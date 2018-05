La loca ciencia de los bancos de imágenes

Los bancos de imágenes han dado lugar a tantos memes que ya son un género en sí mismo en internet, pero en las últimas horas han cobrado protagonismo gracias a la campaña #BadStockPhotosOfMyJob en la que los usuarios comparten en redes la imagen que estos servicios de fotografía ofrecen de sus trabajos. La forma en que estas imágenes de recurso reflejan los oficios científicos ha sido una de las más celebradas y compartidas, ya que aparecen en las posturas más insospechadas y surrealistas, ofreciendo una imagen tan distorsionada de la ciencia que provoca la risa.

Así, por ejemplo, es posible descubrir a científicos que miran por el microscopio con gafas de protección…

#BadStockPhotosOfMyJobTodo el mundo sabe que para mirar por el microscopio tienes que protegerte los ojos no vaya a ser que te salte alguna bacteria al ojo pic.twitter.com/5SxLwiF06x — Kuhaku (@LinkStart3) 6 de mayo de 2018

Preparaciones químicas que cuentan chistes a los técnicos de laboratorio...

Científicos que se cortan el ADN como quien poda una planta...

Just setting up my digestion reaction. This is how we cut DNA.#BadStockPhotosOfMyJobpic.twitter.com/bgKis9IvDF — Elisabeth Bik (@MicrobiomDigest) 6 de mayo de 2018

Astrónomos que se ponen bata para no mancharse con las estrellas y que señalan con seguridad dónde se encuentra el espacio...

"Hey space astronomer, where is space?"[Space astronomer puts on his lab coat and adjusts his space safety goggles] "According to my latest science, there is space." pic.twitter.com/ndeVJCsPXP — James Felton (@JimMFelton) 4 de mayo de 2018

Médicos que escuchan la actividad del cerebro mediante un fonendoscopio...

Because if you *really* want to understand the brain, you have to listen to it. Real close. #BadStockPhotosOfMyJobpic.twitter.com/yMHIcATAVg — Ben Marcus (@bmarcus128) 4 de mayo de 2018

Y hasta malvados biotecnólogos que rellenan los tomates de genes, así, por las bravas...

my favorite subgenre of #BadStockPhotosOfMyJob is tomatoes being injected with multiple syringes. pic.twitter.com/GAjgAWp78a — Alvaro Perez (@alperezqui) 26 de abril de 2018

Las agencias que comercializan este tipo de imágenes utilizan los más conocidos tópicos para reflejar las actividades de los investigadores, así que no hay químico que no aparezca mirando un montón de tubos de colores, neurocientífico que no aparezca sin un cerebro entre sus manos ni biólogo que no sostenga un microscopio. Pero más allá del estereotipo, que se utiliza a menudo incluso en periodismo, los creadores de imágenes de recurso dejan volar su imaginación hasta límites insospechados. Científicos que meten a sus ratones en peceras y les gritan o que se reúnen alrededor de una gallina para mirarla. La lista es infinita. Si quieres disfrutar de más imágenes, no olvides seguir la etiqueta #BadStockPhotosOfMyJob y quizá puedas aportar tu granito de arena a la colección.