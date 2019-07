La masa de agua que nos cubre no hace ningún efecto lente sobre la piel. Desde el punto de vista físico es lo que se llama un "dioptrio" plano, con lo que no tiene potencia óptica (no hace converger los rayos sobre nuestra piel). Esto sí lo pueden hacer las gotitas que se quedan unos instantes en nuestra piel, pero no permanecen demasiado tiempo ni en la misma orientación, de modo que resulta muy improbable que funcionen como lupas que queman pequeños trozos de piel.