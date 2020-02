El sismómetro de InSight registró más de 170 terremotos en Marte

Aunque la humanidad ha enviado varias veces sus “ojos” a Marte, la sonda InSight de la NASA es la primera que nos ha permitido pegar la oreja a su superficie. La nave, que aterrizó en el planeta rojo el 26 de noviembre de 2018, incorpora un sismómetro (conocido como SEIS por sus siglas en inglés), que fue desplegado a las pocas semanas del amartizaje y lleva recogiendo señal más de un año. Aunque la NASA había adelantado ya algunos de los ‘sonidos’ registrados por este instrumento, este lunes se publican por primera vez los primeros resultados científicos en la revistas Nature Geoscience y Nature Communications.

El resultado de los trabajos a partir de los datos del sismómetro de Insight revelan que la corteza exterior del planeta está muy activa geológicamente. En concreto, durante los 245 días marcianos de adquisición de datos, se registraron 174 eventos sísmicos o “martemotos”. De ello, 150 eran movimientos de alta frecuencia que se parecen a los registrados en la superficie de la Luna por los astronautas de ls misiones Apolo. El registro de las ondas indica que rebotan por la heterogénea y fracturada corteza marciana mientras se desplazan.Los otros 24 movimientos registrados por el sismómetro son eventos de baja frecuencia y de ellos tres mostraron patrones similares a los que se producen en la Tierra durante los terremotos provocados por el movimiento de las placas tectónicas.

“Estas son las primeras misiones centradas en tomar medidas geofísicas directas en un planeta más allá de la Tierra, y no está dando la primera comprensión real de la estructura interior de Marte y sus procesos geológicos”, asegura Nicholas Schmerr, coautor de uno de los trabajos publicados este lunes en Nature Geoscience. “Estos datos nos están ayudando a entender cómo funciona el planeta, su ritmo de sismicidad, cómo de activo es y dónde se da esa actividad”.

El sismómetro de Insight no es el primero intento de medir la actividad sísmica del planeta. En los años 70 las sondas Viking 1 y 2 llevaban sendos instrumentos, pero al estar montados directamente sobre el aterrizador, los datos no sirvieron para nada. El aparato SEIS está diseñado para solucionar los problemas de ruido que se han tenido en misiones anteriores y discriminar señales que produce el propón viento marciano o los movimientos del brazo robótico de la sonda en la superficie del planeta. Para ello, el instrumento incluye una cámara de vacío y un escudo térmico que garantiza la calidad de las mediciones. Y su sensibilidad es tan grande que detecta las más sutiles vibraciones, que en Marte son hasta 500 veces más débiles que en las localizaciones más tranquilas de la Tierra.

Uno de los aspectos más interesantes que abren estas mediciones es la posibilidad de comprender la estructura interna del planeta. “Estos eventos de baja frecuencia son realmente emocionantes, porque sabemos cómo analizarlos y extraer información sobre la estructura bajo la superficie”, asegura Vedran Lekic, coautor de otro de los artículos. “Basándonos en cómo se propagan las diferentes ondas a través de la corteza, podemos identificar capas geológicas dentro del planeta para determinar la distancia y localización de la fuente de los seísmos”.

Los datos recogidos por el sismómetro también están aportando información muy valiosa sobre los vientos y la meteorología marciana e indirectamente, aseguran los investigadores, el asunto puede ayudar a explorar la posible existencia de vida en el planeta rojo. “¿Puede albergar vida o lo hizo alguna vez?”, se pregunta Schmerr. La vida existe en la frontera, donde no hay equilibrio. Piensa en zonas de la tierra como las fuentes termales en las dorsales oceánicas donde la química aporta la energía para la vida en lugar del sol. Si resulta que hay magma en estado líquido en Marte, si podemos señalar dónde el planeta es más geológicamente activo, podría guiar a futuras misiones en busca de posible vida”.

