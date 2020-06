Un estudio confirma que la genética explica algunos casos graves de covid-19

Un estudio internacional , en el que ha participado el Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus, identifica por primera vez factores genéticos que aumentan el riesgo de desarrollar insuficiencia respiratoria en pacientes con covid-19. El estudio, publicado en la revista New England Journal of Medicine, responde a la pregunta de por qué algunas personas son asintomáticas o presentan cuadros leves mientras otras desarrollan cuadros de gravedad al ser infectadas por el virus SARS-CoV-2. Esto posibilitará identificar grupos de riesgo que necesiten una protección especial y diseñar tratamientos personalizados.

Los autores del estudio han logrado demostrar que variantes de dos regiones del genoma humano se asocian con un mayor riesgo de desarrollar fallo respiratorio en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Una de ellas se localiza en el cromosoma 3 y puede afectar a la expresión de genes que favorecerían la entrada del virus, así como la generación de la “tormenta de citoquinas”.

El grupo sanguíneo A se asocia con un 50% más de riesgo de necesitar apoyo respiratorio

La variante genética del cromosoma 3 abarca una región de regulación de 6 genes que pueden tener funciones relevantes en la gravedad de la Covid-19. Aunque los investigadores estiman que todavía es prematuro saber cuál de estos genes podría influenciar el curso de la infección, es bien sabido que el coronavirus se une a la proteína ACE2 en la superficie de las células para entrar en ellas. Uno de estos 6 genes implicados interacciona con la proteína ACE2 y la estabiliza. Además, otro de estos genes está relacionado con la respuesta inmunológica inflamatoria en los pulmones en respuesta a patógenos.

La segunda región se localiza en el cromosoma 9, en concreto en el gen que determina el grupo sanguíneo del sistema ABO. En este sentido, los datos mostraron que tener el grupo sanguíneo A se asocia con un 50% más de riesgo de necesitar apoyo respiratorio en caso de infección por coronavirus. Por el contrario, poseer el grupo sanguíneo 0 confiere un efecto protector frente al desarrollo de insuficiencia respiratoria (35% menos de riesgo).

Según explican los directores de los grupos participantes, “hemos buscado la respuesta en los genes y hemos encontrado una fuerte asociación entre ciertas variantes genéticas en los cromosomas 3 y 9 y la gravedad de la enfermedad causada por el coronavirus”.

Los casos en jóvenes

Investigaciones previas habían indicado que factores como la edad y enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión, así como la obesidad, aumentan el riesgo a desarrollar casos graves de COVID-19. Sin embargo, este estudio demuestra la posibilidad de identificar personas más vulnerables al desarrollo de enfermedad grave con insuficiencia pulmonar por el coronovirus según sus características genéticas, lo que posibilita identificar grupos de riesgo que necesiten una protección especial y diseñar tratamientos personalizados.

Este estudio europeo colaborativo ha sido el primero en identificar factores genéticos que aumentan el riesgo de desarrollar insuficiencia respiratoria en pacientes con covid-19. Sin embargo, no es el único estudio que está investigando en esta línea, ya que existen diferentes consorcios internacionales cuyo objetivo es identificar características genéticas de riesgo de covid-19. Futuros estudios permitirán ahondar en estos resultados.

Colaboración entre España y Lombardía

En el pico de la pandemia de Covid-19 en Italia y España (marzo-abril de 2020), investigadores de diferentes hospitales de España (Euskadi, Cataluña, Madrid y Andalucía) y de Italia de la región norte de Lombardía (epicentro de la pandemia en Europa) iniciaron este estudio colaborativo coordinado por genetistas de Noruega y Alemania. Han participado profesionales de los grupos del CIBEREHD y el CIBERES del Hospital Universitario Vall d´Hebron de Barcelona, el Hospital Universitario Donostia de San Sebastián, el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, el Hospital Clínic de Barcelona y EF-CLIF y el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

En apenas tres semanas se recogieron muestras de sangre de 1.610 pacientes con covid-19 que necesitaban apoyo respiratorio (oxígeno o ventilación mecánica). Se extrajo ADN de las muestras de sangre para estudiar en el laboratorio de Kiel (Alemania) cerca de 9 millones de variantes genéticas. Para ello se contó con expertos genetistas y bioinformáticos, así como con la rápida donación económica de filántropos noruegos.

Según explican los investigadores, “se dispuso en menos de dos meses de toda la información necesaria para evaluar los resultados y compararlos con un grupo control de 2.205 controles sanos. Así, se identificó una mayor frecuencia de 26 variantes genéticas en los pacientes afectados por insuficiencia respiratoria en comparación con el grupo control no infectado, y 2 de ellas en particular localizadas en los cromosomas 3 (rs11385942) y 9 (rs657152) mostraron una potente asociación con la gravedad”.

Referencia: Genome-wide association study in severe Covid-19 with respiratory failure (New England Journal of Medicine 2020)