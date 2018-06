Por fin un método mejor para predecir la fecha del parto

Cualquiera que haya tenido un hijo sabe que la estimación de la fecha de parto sigue siendo un arte no demasiado preciso. En la era de la medicina altamente tecnificada, este cálculo se basa en la fecha de la última menstruación según el recuerdo de la madre y en el tamaño del feto que el especialista mide cuidadosamente en las primeras ecografías. Pero el margen de error es alto y a menudo el parto se adelanta o se atrasa respecto a lo previsto. Y lo que es peor, requiere equipos caros a los que no tienen acceso todos los países, y no ofrece pistas sobre la posibilidad de un parto prematuro, que es uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad infantil en el mundo.

En un trabajo publicado este jueves en la revista Science, el equipo de Thuy Ngo presenta un nuevo sistema que iguala al menos al método actual en precisión y ofrece claras ventajas como el menor coste y la posibilidad de anticipar el riesgo de que el parto se adelante. El sistema se basa en un análisis de sangre a partir del cual se estudian determinadas características del ARN libre en la sangre de la madre y en la placenta, que ofrece información sobre la edad gestacional del feto.

Para esta parte del estudio los autores examinaron la sangre de 31 mujeres danesas que se hicieron análisis en diferentes momentos de su embarazo y todas llegaron a buen término. El modelo dio una fecha que tuvo un 45% de precisión frente al 48% de los métodos actuales, pero a la vez ofreció información nueva y muy relevante sobre el estado de salud del feto y su crecimiento. “Esto nos da una visión de super alta resolución del embarazo y el desarrollo humano que no habíamos visto hasta ahora”, apunta la investigadora principal. “Nos dice muchas cosas sobre el desarrollo humano en un embarazo normal”.

El resultado más interesante y prometedor se produjo al estudiar la posibilidad de usar estos mismos marcadores y analizarlos comparativamente para intentar predecir cuántos partos serían prematuros. Para esta parte del trabajo los autores tomaron muestras de la sangre de 38 mujeres estadounidenses que estaban riesgo de que se adelantara el parto por haber tenido contracciones en los primeros meses o un parto prematuro anterior. Del grupo, que se sometieron a análisis durante el segundo y tercer trimestres de embarazo, 13 tuvieron un adelanto y 25 tuvieron un parto en el plazo ‘normal’. Pero al comparar los resultados los científicos identificaron 7 genes que se encuentran en el ARN libre en la sangre de la madre y la placenta que pueden servir para predecir cuáles tendrán un parto prematuro.

“Hemos descubierto que un puñado de genes son altamente predictivos de qué mujeres están en riesgo de un parto prematuro”, asegura Mads Melbye, coautor del estudio. “He pasado un montón de años trabajando en comprender este tipo de partos. Este es el primer avance científico real y significativo sobre este problema en mucho tiempo”. Conocer mejor los riesgos gracias a un simple análisis de sangre puede ser crucial para evitar muchos problemas posteriores, ya que las estimaciones inadecuadas conducen a inducciones innecesarias del parto, cesáreas y cuidados médicos posteriores al parto.

El estudio se ha realizado con una muestra demasiado pequeña de voluntarios y ahora se necesita confirmar los resultados en ensayos más amplios antes de generalizar su uso, pero puede contribuir a conocer mejor los motivos por los que se producen los partos prematuros e identificar posibles dianas para desarrollar medicamentos que alarguen el periodo de gestación de estos bebés.

