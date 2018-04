¿Y si un lunar biónico te avisara de que tienes cáncer?

Detectar el cáncer a tiempo es una de las grandes batallas de la medicina del siglo XXI y el sistema presentado este miércoles por el equipo de Martin Fussenegger podría ser un pequeño paso en la carrera para conseguirlo. En un trabajo publicado en la revista Science Translational Medicine, el investigador y su equipo ofrecen los detalles sobre un dispositivo que han probado en ratones y que señaliza la presencia de un tumor mediante un cambio de coloración en la piel.

El sistema consiste en una red genética que los científicos introducen en las células del sujeto y se implanta bajo la piel en una especie de microchip. En cuanto los niveles de calcio en sangre superan un nivel predeterminado, se desata una señal que inicia la producción de melanina. En otras palabras, aparece un lunar sintético que de momento está programado para reaccionar ante los cuatro principales tipos de cáncer: de próstata, pulmón, colon y mama.

En cuanto los niveles de calcio en sangre superan un nivel, se inicia la producción de melanina

El lunar aparecería mucho antes de que el cáncer fuera detectable por diagnosis convencional, de modo que no habría motivo de alarma para el paciente, sino un simple aviso de que sería bueno pasar un reconocimiento médico. “El portador del implante debería entonces ver a su doctor para que hiciera una evaluación más profunda tras la aparición del lunar”, explica Fussenegger. “El lunar no significa que la persona tenga probabilidades de morir pronto”, precisa el autor del estudio. “Solo significa que hay que aclarar la causa y aplicar tratamiento si se necesita”.

Los autores del trabajo argumentan que la detección temprana del cáncer aumenta la supervivencia de forma muy significativa. En el caso del cáncer de mama, detectarlo pronto significa una tasa de recuperación del 98%, mientras si se encuentra tarde solo una de cada cuatro mujeres tiene una buena probabilidad de sobrevivir. “Hoy en día la gente va al médico solo cuando el tumor empieza a causar problemas. Por desgracia, en ese punto es menudo demasiado tarde”.

El dispositivo está programado para reaccionar ante los cánceres de próstata, pulmón, colon y mama.

El único inconveniente del sistema, por ahora, es que las células encapsuladas en el dispositivo y programadas para reaccionar duran solo un año, de modo que habría que renovarlas periódicamente. El sistema se ha probado con éxito en ratones y cerdos, pero el equipo espera ahora obtener la financiación para un ensayo clínico. En su opinión, un sistema similar podría utilizarse en un futuro en otras enfermedades de desarrollo gradual, como las neurodegenerativas o los desórdenes hormonales.

Referencia: Synthetic biology-based cellular biomedical tattoo for detection of hypercalcemia associated with cancer (Science Translational Medicine) DOI: 10.1126/scitranslmed.aap8562