Cómo leer la mente de una sepia a través de su piel

La capacidad de los cefalópodos para cambiar de apariencia en milisegundos lleva años fascinando a los científicos. Ahora sabemos que lo hacen para camuflarse y también para comunicarse con sus congéneres, en ocasiones para transmitir estados de ánimo, de modo que si conocemos bien cómo funcionan estos cambios quizá podamos acceder a lo que está sucediendo en su cerebro. Esta es la estrategia que ha utilizado el equipo de Gilles Laurent para intentar conocer los ‘estados perceptivos’ de la sepia en tiempo real.

En un trabajo publicado este miércoles en la revista Nature, Laurent y sus compañeros describen un exhaustivo trabajo de monitorización de seis de estos animales durante semanas mediante cámaras especiales. El equipo registró los cambios en los cromatóforos con una resolución de hasta 60 imágenes por segundo, lo que les permite analizar los patrones de estos cambios y comprobar que cada tipo de estímulo estaba relacionado con un patrón.

“El animal, a través de su piel, te revela su percepción del mundo exterior”, asegura Laurent. “Lo que estamos viendo es la señal de salida del sistema, y conocemos también la de entrada”. “”Controlamos la información visual que entra”, añade Sam Reiter, coautor del estudio. “Tenemos esta medición de alta resolución del comportamiento y queremos inferir algo sobre esa caja negra que es el cerebro de la sepia mediante el registro de este flujo de entrada y de salida”.

Cuantificar los cambios de miles de cromatóforos, aseguran los autores, aumenta nuestro conocimiento de las complejas transformaciones fisiológicas asociadas a los cambios de estados perceptivos de las sepias, lo que de alguna manera vendría a ser observar sus pensamientos a través de las señales luminosas de su piel. Con este sistema, concluyen, esperan abrir la puerta a conocer los principios que rigen este tipo de sistemas neuronales y aplicar este conocimiento en dispositivos de ingeniería que moneticen estas propiedades.

