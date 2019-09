Un ‘fallo’ en la memoria de los conductores pone en peligro a los motociclistas

Cada año, más de 200 motociclistas mueren en las carreteras de España, y una parte importante de ellos son arrollados por coches o camiones que se cruzan en su camino. Los estudios que se han realizado hasta ahora atribuyen como causa principal de estos siniestros a un fallo en la atención del conductor: este mira el retrovisor pero no ve al motorista, paradigma que se conoce como ‘Mirar pero no ver’ (Look but Fail to See). Ahora, un equipo de investigadores del Reino Unido, liderados por el doctor Peter Chapman, ha realizado una serie de experimentos que les lleva a concluir que la verdadera causa de muchos de estos accidentes no está en la atención, sino en la memoria de los conductores, que ven al motorista, pero inmediatamente olvidan lo que han visto (Saw but forgot).

En un trabajo publicado esta semana en la revista PLOS ONE, el equipo de Chapman describe los tres grupos de experimentos que han puesto en práctica para detectar el verdadero origen de estos accidentes. Para ello, los autores han utilizado un simulador de alta tecnología, que permite reproducir de manera muy realista las condiciones reales de conducción en carretera, y han sometido a más de un centenar de voluntarios a distintas pruebas, además de monitorizar los lugares a los que miraban mediante un programa de seguimiento de los ojos (eye tracking). En general, estos test mostraron que hasta en un 15% de las ocasiones los conductores no recordaban haber visto un vehículo aproximarse y que era hasta cinco veces más probable que se olvidaran de la presencia de una moto que de un coche.

Era cinco veces más probable que los conductores se olvidaran de la presencia de una moto que de un coche.

“Las interpretaciones típicas de los accidentes en los que el conductor ‘Mira pero no ve’ se basan en la idea de que el conductor que se interpone no ha prestado suficiente atención a lo que pasa en la carretera”, explica Chapman. “Nuestro estudio está diseñado para buscar sesgos sistemáticos en la atención contra la memoria en diferentes tipos de vehículos. Aunque estos efectos aparecieron, el resultado más sorprendente no fue un sutil sesgo en la visión o la memoria, sino el hecho de que en algunos casos había una falta absoluta de recuerdo, especialmente cuando se trataba de motos que se aproximaban”. Así, en un primer grupo de experimentos realizados en la Universidad de Nottingham, se siguió la mirada y las reacciones de 60 conductores al llegar a un cruce y en 20 ocasiones, aunque los sujetos estaban mirando claramente el retrovisor, no recordaban haber visto al otro vehículo, mayoritariamente (por 14 a 6) si era una moto.

Este fallo en la memoria visual podría ser el motivo por el que estos accidentes parecen tan misteriosos

Los investigadores creen que la clave puede estar en los elementos en los que el conductor fija su atención antes y después de mirar el retrovisor y la forma en que la memoria visuoespacial se carga de información antes de que decida mover el volante y cambiar de dirección. “Estos estudios muestran que incluso en situaciones críticas para la seguridad es posible observar fallos radicales en la memoria visual”, concluye Chapman. “La sorprendente falta de memoria podría ser exactamente el motivo por el que estos accidentes parecen tan misteriosos”. Y comprender mejor cuáles son estos puntos débiles en el comportamiento de los conductores puede ayudar a tomar medidas para reducir el número de siniestros y la muerte de motoristas.

Referencia: The 'Saw But Forgot' error: A role for short-term memory failures in understanding junction crashes? (PLOS ONE)