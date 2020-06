Los epidemiólogos piden no responsabilizar a los técnicos de las decisiones de quien gobierna

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha recordado en una carta cuál es el papel de los técnicos epidemiólogos y pide que su actividad no se politice. Los epidemiólogos consideran que su actividad está siendo utilizada para aumentar la crispación política y piden a la sociedad y a los medios que “no disparen al pianista”.

En la misiva, la institución asegura que “no es aceptable ni apropiado” responsabilizar al personal técnico de las decisiones de de quien gobierna. “Es posible que, en épocas de crisis, alguien se sienta tentado a usar el trabajo de los técnicos para no asumir responsabilidades o para atacar a otros políticamente”, señalan. La Sociedad Española de Epidemiología recuerda que el papel de los epidemiólogos es servir a la Administración Pública y, a través de ella, a los ciudadanos, “independientemente del partido político que ostente el Gobierno”.

Los autores de la carta recuerdan que “los técnicos/as dedicados a la epidemiología y la salud comunitaria en la función pública no toman decisiones finales por sí mismos” y que “son los políticos quienes deberían valorar, en cada momento y con el mejor conocimiento disponible, qué es más conveniente para el conjunto de la ciudadanía. La función de estos expertos, insisten, pasa por estudiar, investigar y asesorar al Ejecutivo contemplando todos los escenarios posibles y proponiendo diferentes alternativas para que, en última instancia, sean los gobernantes los que tomen las decisiones más convenientes para el conjunto de la ciudadanía. “El trabajo de los gobernantes es tomar decisiones escuchando y valorando las opiniones de los distintos actores y representantes de la sociedad civil”, afirman.

Por otra parte, desde la SEE señalan las dificultades a las que han de hacer frente los expertos epidemiólogos en su trabajo diario, como puede ser el desconocimiento sobre el nuevo coronavirus o el conflicto de intereses entre la salud pública y la economía. “Con frecuencia, las propuestas que se hacen desde la óptica de la salud chocan con los intereses del comercio, la educación, el empleo o la industria”, apuntan desde la institución. Una labor compleja pero fundamental y que según la SEE no debería empañarse con sesgos políticos.

Además, la entidad recuerda que los escenarios en los que se mueven los profesionales de la Epidemiología cambian cada día y “no siempre hay una respuesta clara, unánime y monolítica” para las incertidumbres que se van presentando. Por este motivo, consideran necesario “trabajar en equipo, discutir y valorar los datos y experiencias y llegar a consensos locales, nacionales e internacionales sobre cómo actuar mejor” con dos objetivos en mente: mejorar el conociendo sobre la epidemiología del virus y preservar la salud de la población.

Por su interés, a continuación reproducimos la carta de la SEE íntegramente: