Cuando los dinosaurios volaban como murciélagos

Los escansoriopterígidos (Scansoriopterygidae) son una familia de dinosaurios recientemente descubiertos en China y a los que se suele representar como pequeños escaladores de árboles cubiertos de plumas. Estas criaturas, que vivieron hace unos 160 millones de años, pesaban apenas 200 gramos y están directamente emparentadas con los aves actuales. Pero lo que no sabíamos hasta ahora es que algunas de ellas podían volar y que para hacerlo seguían la misma estrategia que los actuales murciélagos (mamíferos revolucionados mucho después).

En un trabajo publicado este miércoles en la revista Nature, el equipo del investigador chino Min Wang anuncia el descubrimiento de un nuevo fósil de esta especie en el que se identifica claramente la estructura de unas alas membranosas al que han bautizado como Ambopteryx longibrachium. En 2015, otro equipo de investigadores chinos había identificado un fósil, bautizado como Yi qi, en el que aparecían estructuras membranosas, por lo que el nuevo hallazgo confirma que este grupo desarrolló este tipo de alas. Este tipo de estructura es similar a la que aparece en los pterosaurios, pero nunca se había identificado hasta ahora en dinosaurios terópodos, lo que los convierte en fósiles de especial interés.

Los nuevos restos fueron encontrados en la provincia china de Liaoning y aportan la primera prueba de que los dinosaurios directamente relacionados con las aves experimentaron evolutivamente con diferentes estructuras aéreas para volar. A pesar de sus similitudes con los especímenes identificados anteriormente, esta nueva especie presenta características propias como un hueso de la extremidad delantera más ancho, una cola corta en el final de la espina dorsal y miembros delanteros más largos que los traseros. En definitiva, se trata de una muestra más de los muchos experimentos que llevó a cabo la evolución antes del gran dominio de las alas con plumas como gran solución para volar.

Referencia: A new Jurassic scansoriopterygid and the loss of membranous wings in theropod dinosaurs (Nature) DOI 10.1038/s41586-019-1137-z