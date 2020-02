Despega Solar Orbiter, la sonda espacial que verá por primera vez los polos y misterios del Sol

La sonda europea Solar Orbiter ya va camino del Sol, del que tomará las primeras imágenes de sus regiones polares, además de estudiar y tratar de predecir su comportamiento y sus efectos en la Tierra, para lo que se acercará a solo 42 millones de kilómetros.

Pasaban tres minutos de las once de la noche en Florida (04.03 GMT) cuando el horizonte de la mítica base de Cabo Cañaveral se iluminó con el gran fogonazo que salía de los motores del cohete Atlas V que dio a la sonda su primer empujón hacia el Sol, aunque para llegar a su órbita definitiva, dentro de dos años, contará con la ayuda de la gravedad de Venus y la Tierra.

Un despegue que combinó la oscuridad de la noche con una nívea luna llena hacia la que se dirigió el cohete en una trayectoria curva para crear uno de los despegues más hermosos que recordaban algunos de los responsables de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Here is a clip I took of the launch of @ESASolarOrbiter from Banana Creek at Kennedy Space Center. There are no words to describe this other than WOW 😭😍🌞🛰🚀 #SolarOrbiter#WeAreAllSolarOrbiterspic.twitter.com/yjUAC4ip7l