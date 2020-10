Identifican los factores de riesgo de muerte por covid en mayores de 80 años

La tasa global de letalidad en pacientes de covid de más de 80 años se situó en el 46,9% y aumentó por encima del 50% en pacientes de más de 90 años. Es uno de los muchos datos que se desprenden de una investigación, ligada al Registro Clínico SEMI-COVID-19 y liderada por médicos internistas de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), en la que se han analizado los datos clínicos de 2.772 pacientes hospitalizados por covid-19 de más de 80 años de 150 hospitales españoles entre el 1 de marzo y el 29 de mayo. Aunque es de sobra conocido que la edad avanzada es un factor de riesgo bien conocido de mal pronóstico en covid, hasta ahora pocos estudios se habían centrado específicamente en pacientes muy ancianos.

El objetivo de este estudio era describir las características clínicas de estos pacientes e identificar factores de riesgo de mortalidad hospitalaria al ingreso. Los resultados preliminaresacaban de ser publicados en un artículo científico e indican que al ingreso hospitalario, los factores de riesgo independientes de muerte son principalmente la saturación de oxígeno inferior al 90%, temperatura superior a 37,8ºC, puntuación ≥2 de qSOFA (escala que evalúa el fallo orgánico) o los infiltrados unilaterales-bilaterales en las radiografías de tórax.

La investigación muestra que la edad, ser varón y el estado funcional deficiente en el preingreso hospitalario ─no las comorbilidades, dado que no fueron predictivas─ se asocian de forma independiente con la mortalidad hospitalaria, así como que la infección por SARS-CoV-2 grave al ingreso se relaciona con un mal pronóstico. Es importante destacar que el 30,8% de los pacientes del estudio presentaban enfermedad cardiovascular aterosclerótica, el 25,6% diabetes mellitus y el 30,5% demencia .

Esta investigación forma parte de las más de 70 en marcha ligadas al Registro SEMI-COVID-19, que contiene datos de más de 17.000 pacientes con infección por SARS-CoV-2 confirmada y que fueron atendidos por médicos internistas ─especialistas médicos en primera línea que han atendido al 80% de pacientes no críticos hospitalizados en España durante la pandemia─. En este registro, participan casi 900 médicos internistas de 214 hospitales de todo el país.

