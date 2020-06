El confinamiento evitó 3 millones de muertes en Europa, según un estudio

Cuando se decretaron las medidas de confinamiento y cierre de fronteras, muchos economistas publicaron los cálculos del coste que tendría la paralización de las actividades durante semanas. Conocer cuáles eran las medidas positivas de este confinamiento, en cuanto a evitar contagios y muertes, era un poco más complejo y es lo que han intentado ahora los autores de sendos estudios publicados este lunes en la revista Nature.

En el primero de los artículos, el equipo de Seth Flaxman ha analizado los datos de contagios y fallecimientos por la pandemia de coronavirus en 11 países europeos (incluyendo a Reino Unido, Italia, Alemania, Bélgica y España) hasta el 4 de mayo de 2020 con el objetivo de conocer los efectos de las intervenciones no farmacológicas en la progresión de la enfermedad. Para analizar la efectividad de estas medidas, como el cierre de colegios y el confinamiento de la población, los autores han calculado los niveles de infección de manera retrospectiva a partir de los datos en los que hay menos incertidumbre, que son el número de muertes confirmadas. Aunque estos datos también pueden contener un sesgo y variabilidad en la forma de contar entre países, los investigadores consideran que pueden servir para realizar una aproximación fiable.

“En estos 11 países, desde el principio de la pandemia, se han evitado 3.100.000 muertes gracias a las intervenciones”.

Teniendo en cuenta que, según los primeros estudios de seroprevalencia, se infectaron de SARS-CoV-2 entre 12 y 15 millones de personas y comparando la cifra con el número de muertes, los autores llegan a la conclusión de que en ausencia de intervenciones se habrían producido alrededor de 3,1 millones de muertes en estos países (una media de 272.000 muertes más que las actuales en cada país). “Comparando las muertes predichas en el modelo de no intervención con las muertes en nuestro modelo de intervención, calculamos que el total de muertes evitadas en nuestro periodo de estudio”, escriben. “Hallamos que, en estos once países, desde el principio de la pandemia, se han evitado 3.100.000 [2.800.000 - 3.500.000] muertes gracias a las intervenciones”.

Los autores también calculan que el número de reproducción ha bajado por debajo de 1 debido a estas intervenciones, reduciendo el número de contagios en un 82% aunque estos valores cambian de país a país. Los autores admiten que el modelo tiene algunas limitaciones, como que las medidas no se han aplicado igual ni han tenido la misma efectividad en todos los países, pero concluyen que el efecto sobre el número de reproducción ha sido clave para evitar que la pandemia tuviera todavía más víctimas.

Otro estudio estima que se evitaron alrededor de 62 millones de contagios más en seis países

En un segundo estudio publicado simultáneamente en la revista Nature, el equipo de Solomon Hsiang ha tomado los datos de seis países de todo el mundo hasta el 6 de abril y ha usado métodos de econometría para estimar los beneficios para la salud pública de la adopción de medidas de confinamiento y control de la enfermedad. Según sus resultados, estas medidas tomadas en China, Corea del Sur, Italia, Irán, Francia y Estados Unidos evitaron o retrasaron alrededor de 62 millones de contagios más del coronavirus SARS-CoV-2.

Estas medidas, que han ido desde restricción de viajes, cierre de colegios y negocios hasta limitación de la movilidad social, han evitado un crecimiento diario de un 68% de los contagios en Irán hasta esa fecha, según su predicción, y un aumento de alrededor del 38% de contagios diarios en los otros países. Los autores han plasmado estos incrementos en una serie de gráficas donde se puede observar (a la izquierda) el crecimiento real de los contagios y el crecimiento predicho por su modelo (derecha).

Los autores llegan a la conclusión de que estas políticas de control social a gran escala han ralentizado el ritmo de propagación del virus con beneficios observables en la salud de la población, ya que esos 62 millones de contagios confirmados habría llevado a una cifra de contagios reales de alrededor de 530 millones de infecciones. Teniendo en cuenta que la tasa de letalidad del virus se estima entre el 0,5 y el 1%, el número de muertes que se han evitado con las medidas tempranas de control se puede estimar en varios millones.

Referencias: Estimating the effects of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in Europe (Nature) DOI 10.1038/s41586-020-2405-7 | The effect of large-scale anti-contagion policies on the COVID-19 pandemic (Nature) DOI 10.1038/s41586-020-2404-8