La ciencia analiza las causas más frecuentes de muerte en Juego de Tronos

Durante las series primeras temporadas, los guionistas de la serie Juego de Tronos y el autor de la saga George R. R. Martin, han liquidado a más de la mitad de los personajes, la mayoría por muerte violenta. La escabechina argumental es de tal calibre que incluso han surgido memes sobre la alta mortalidad de la serie, pero el equipo del investigador Reidar Lystad, de la Universidad de Macquarie, en Australia, ha querido ir mas allá y ha analizado concienzudamente todas estas muertes y la probabilidad de morir de los personajes.

En un trabajo publicado este lunes en la revista Injury Epidemiology, el equipo de Lystad ha recopilado datos de los 67 episodios de las seis primeras temporadas, en las que han muerto 186 de los 330 personajes. Recopilando su sexo, estatus social, ocupación, religión, tiempo de supervivencia y circunstancias de la muerte, el equipo ha podido cuantificar las probabilidades de morir de cada personaje según su situación. Así, por ejemplo, parece claro que una de las mejores estrategias para sobrevivir en el universo de Juego de Tronos es cambiar periódicamente de aliados, como el famoso Tyrion Lannister, ya que quienes permanecen fieles a su bando mueren en mayor proporción. El riesgo de muerte es también mayor entre quienes son de “baja cuna” que entre quienes pertenecen a la aristocracia o la realeza.

“Aunque estos hallazgos puede que no sorprendan a muchos espectadores, hemos identificado muchos factores que podrían ir asociados a una mejor o peor supervivencia, lo que podría ayudarnos a especular sobre quién vencerá en la temporada final”, asegura Lystad. Los investigadores vieron, por ejemplo, que la mayoría de las muertes ocurrieron en Westeros (80,1%) y que el lugar más habitual de muerte fue su propia casa. La causa más común de muerte fueron heridas (73,7%), particularmente en la cabeza y el cuello, incluidas 13 decapitaciones. Solo dos de los personajes murieron de forma natural en las primeras temporadas, el maestro Aemon Targaryen y la Vieja Tata, ambos fallecidos por su avanzada edad.

El tiempo de supervivencia de los personajes va desde los 11 segundos hasta las 57 horas y 15 minutos

El resto de muertes fueron por quemaduras (11,8%) o envenenamiento (4,8%). Las circunstancias más frecuentes de muerte fueron asalto (63%), durante el combate (24,4%) y en ejecuciones (5,4%). Por otro lado, la probabilidad de morir en la primera hora tras aparecer en la pantalla es de alrededor del 14%. El tiempo de supervivencia de los personajes va desde los 11 segundos hasta las 57 horas y 15 minutos. Y la supervivencia media está, de momento, en las 28 horas y 48 minutos.

Referencia: “Death is certain, the time is not” mortality and survival in Game of Thrones (Injury Epidemiology) DOI: 10.1186/s40621-018-0174-7