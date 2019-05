Las bonobos ayudan a sus hijos a encontrar hembras porque quieren ser abuelas

Las hembras bonobo ponen todos los medios a su alcance para conseguir que sus hijos machos se reproduzcan. Es la principal conclusión de un estudio publicado este lunes en la revista Current Biology basado en la observación de varios grupos de estos animales en la República Democrática del Congo y de chimpancés en Costa de Marfil, Tanzania y Uganda. Los investigadores, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, observaron que tanto las madres bonobos como chimpancés defendían a sus hijos en los conflictos entre machos, pero solo las primeras daban un paso más allá y ayudaban a sus hijos en sus intentos de copular.

Este comportamiento observado incluía desde tratar de impedir los intentos de cópula con las hembras de otros machos a proteger a sus hijos de otros machos mientras estos copulaban y colocar a sus hijos de forma intencionada junto a hembras fértiles. “Es la primera vez que podemos demostrar el impacto de la presencia de la madre en un rasgo muy importante de los rasgos masculinos, como es su fertilidad”, asegura Martin Surbeck, líder de la investigación. “Estamos sorprendidos de ver que las madres tienen una influencia tan fuerte y directa sobre el número de nietos que tienen”.

Las madres bonobo también utilizaron su jerarquía en la sociedad matriarcal de estos primates para dar acceso a sus hijos a puntos populares dentro de los grupos sociales en la comunidad y ayudarles a obtener un estatus mayor y, como consecuencia, mejores oportunidades de aparearse. Los autores señalan que estas interacciones son raras en los grupos de chimpancés porque los machos tienen una posición dominante sobre las hembras y esto les impide ejercer su influencia. Otro aspecto muy interesante es que los investigadores no observaron esta misma actitud de las madres respecto a sus hijas hembras, a las que tampoco ayudan con sus crías. “En las sociedades bonobo, las hijas se separan del grupo en el que nacen y los hijos se quedan”, explica Surbeck. “Y las pocas hijas que sí se quedan en la comunidad, de las que no tenemos muchos ejemplos, no hemos visto que reciban ninguna ayuda de sus madres”.

“Han encontrado una manera de incrementar su éxito reproductivo sin tener más crías ellas mismas”

Sobre los motivos que se ocultan detrás de este comportamiento, Subeck quieren seguir investigando, pero sospechan que las bonobos se benefician de una continuación indirecta de sus genes. “Estas hembras han encontrado una manera de incrementar su éxito reproductivo sin tener más crías ellas mismas”, apunta el investigador principal, quien señala también que la prolongación de la vida post-reproductiva en las hembras humanas, así como la edad temprana a la que dejan de ser fértiles, puede haber evolucionado de un método indirecto como este para continuar su lÍnea genética. Ahora se proponen mejorar y aumentar sus observaciones mediante estudios colaborativos con otros equipos que permitan entender mejor este comportamiento.

Referencia: Males with a mother living in their group have higher paternity success in bonobos but not in chimpanzees (Current Biology)