Este pez con aspecto alienígena es la primera especie dada por extinta en 2020

La última vez que alguien vio un pez espátula del río Amarillo (Psephurus gladius), en el año 2009, ya se sabía que la especie estaba condenada. La construcción en 1981 de la presa de Gezhouba le había cortado el camino río arriba, donde cada año subían para desovar. La sobrepesca y la invasión de su hábitat natural por los humanos hicieron el resto. Ahora, un equipo de investigadores chinos acaban de declarar la especie extinta después de que no se haya producido un avistamiento en 11 años, lo que la convierte en la primera criatura en ser dada por desaparecida en el planeta en 2020.

En un estudio publicado en la revista Science of the Total Environment, el equipo de Hui Zhang ofrece los detalles que han llevado a su fin a este pez de agua dulce de apariencia extraña al que los chinos conocen como “pez elefante”. Además de su curioso hocico, el pez destacaba por su enorme tamaño (algunos ejemplares alcanzaban los 7 metros de longitud) y por pertenecer a una de las ramas más antiguas de la evolución. "El pez espátula era uno de los dos miembros supervivientes de un linaje que tuvo su momento de mayor diversidad y expansión hace entre 34 y 75 millones de años”, explica Zhang.

Basándose en el número de capturas y avistamientos, los expertos creen que a partir de 1993 la especie alcanzó el punto de no retorno, y que los últimos ejemplares murieron en algún momento entre 2005 y 2010. “Es probable que la falta de reproducción estuviera entre las principales causas de la extinción”, aseguran los científicos chinos en el estudio.

“Como no existe ningún individuo en cautividad, y no se han conservado tejidos vivos para una potencial resurrección, el pez debería ser considerado extinto de acuerdo con los criterios de la lista roja de la IUCN”, añaden. Las acciones para su conservación, aseguran, debieron tomarse en cuanto se supo que la especie estaba críticamente amenazada, algo que aún puede hacerse con otros animales del mismo hábitat, como los delfines y cocodrilos autóctonos que aún nada en este río.

