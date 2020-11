Un algoritmo permite cribar las neumonías por covid en minutos

Desde el inicio de la pandemia muchos equipos se pusieron a trabajar en sistemas de Inteligencia Artificial que permitieran ayudar en tareas clínicas y de diagnóstico. Una de las aportaciones más interesantes se presenta este martes en la revista Radiology y consiste en un algoritmo entrenado para analizar radiografías pulmonares de pacientes y detectar los patrones causados por la covid-19. El algoritmo, al que han bautizado como DeepCOVID-XR, es diez veces más rápido que los mejores especialistas en radiología y tiene entre un 1 un 6% más de aciertos, lo que podría convertirlo en una herramienta de cribado rápido muy útil en los hospitales.

“Nos llevaría unos segundos examinar a un paciente y determinar si necesita ser aislado”, aseguran los autores del trabajo. El sistema ha sido entrenado con una base de datos de 17000 radiografías pulmonares, de las cuales 5445 correspondían a pacientes que fueron positivos en covid. Una vez entrenado el algoritmo, los investigadores hicieron una prueba para comprobar su efectividad: tomaron 300 radiografías y se les entregaron a cinco especialistas en radiología cardiotorácica del hospital Lake Forest, en Illinois (EE.UU.) y las metieron también en el sistema de DeepCOVID-XR para comparar los resultados. Cada radiólogo tardó entre 2 horas y media y 3 horas y media en examinar las imágenes, mientras que la Inteligencia Artificial tardó solo 18 minutos. La tasa de acierto de los especialistas osciló entre el 76 y el 81% mientras que la del algoritmo se situó ligeramente por encima del 82%.

“Se trata de expertos cuya subespecialidad es interpretar imágenes torácicas”, asegura Ramsey Wehbe, uno de los autores del estudio. Y en la mayoría de hospitales, recuerda, este tipo de radiografías son examinadas por médicos que no son especialistas en radiología, lo que da una idea del avance que puede suponer disponer de uno de estos sistemas en un hospital de manera rutinaria. Lógicamente, las radiografías solo servirían para detectar a pacientes que ingresan en el centro por cualquier motivo y a la que la enfermedad ya ha atacado el sistema respiratorio, pero aunque no sustituya a la PCR ni detecte a los asintomáticos, puede agilizar el proceso y permitir aislar de forma temprana a quienes sean detectados por el sistema, argumentan.

“No pretendemos sustituir el sistema actual de test”, asegura Aggelos Katsaggelos, investigador senior del estudio. “Las radiografías son rutinarias, seguras y baratas. Llevaría unos segundos a nuestro sistema examinar a un paciente y determinar si debe ser aislado”. Con la PCR solo, aseguran, se tardarían varias horas o días en conocer el resultado, de manera que el algoritmo sería un sistema de apoyo al triaje, nunca de diagnóstico, pero muy resolutivo para los sistemas de salud por los que pasan centenares de pacientes. “Los radiólogos son caos y no siempre están disponibles”, señala Katsaggelos. “La radiografías no son caras y ya son un elemento común en los cuidados rutinarios. Esto podría ahorrar dinero y sobre todo tiempo, que es es tan importante cuando trabajamos como covid-19”.

