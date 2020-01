Utilizan a los albatros para localizar flotas de pesqueros ilegales

Una de las mayores amenazas para la vida del océano es la sobreexplotación por grandes flotas pesqueras, algunas de las cuales realizan su actividad de forma ilegal. Localizar a estos barcos, que navegan sin el sistema de localización automática (AIS), se ha convertido en un quebradero de cabeza para las autoridades. Por eso, el equipo de Henri Weimerskirch, del Centro nacional de investigación científica de Francia (CNRS), ha decidido utilizar la imaginación y ha ideado un sistema que permite utilizar a los animales como centinelas del océano que localicen a estas flotas fantasma.

En un trabajo publicado este lunes en la revista PNAS, el equipo de Weimerskirch describe cómo equiparon con localizadores a 169 albatros de las islas del sur del Océano Índico para rastrear la actividad de estos pesqueros ilegales entre noviembre de 2018 y marzo de 2019. Estas aves son capaces de viajar muchos kilómetros mar adentro siguiendo a las flotas pesqueras para conseguir comida fácil. Como estos barcos no llevan el sistema AIS, necesitan un radar para navegar, y esta señal es detectada por el dispositivo acoplado en el lomo de los albatros, denominado “Centinela del Océano”, que también indica la posición. Los científicos reciben estos datos y si el barco localizado no corresponde con ninguno de los identificados por el AIS, saben que se trata de un barco que pesca de forma ilegal.

Después de rastrear 47 millones de kilómetros cuadrados durante casi medio año y de cruzar todos los datos, los científicos descubrieron que más de un tercio de las embarcaciones localizadas por los albatros en aguas internacionales no pudieron ser identificadas y, por tanto, es presumible que estuvieran pescando de forma irregular. “Las aves tuvieron encuentros con 353 barcos, de los cuales el 28,2% no tenían AIS en general”, explica a Vozpópuli Alexandre Corbeau, investigador principal del estudio. “En la zona económica exclusiva el 25,8% eran barcos ilegales o que no deben ser detectados (como los de la Marina), mientras que fuera de la zona económica exclusiva el 36,9% no declaraban su posición, aunque en esta zona no son ilegales, porque no hay una ley internacional que obligue a llevar AIS”. Los autores también han obtenido información interesante sobre la forma en que tienen de interactuar con estos barcos las tres especies de albatros usadas para las pruebas y las reacciones de los individuos según su edad.

Para los investigadores, esta prueba de concepto del “Centinela del Océano” es una demostración de que el uso de tecnologías innovadoras para recoger datos con animales puede ayudar a proteger la biodiversidad en los océanos. “Es una prueba de concepto”, explica Corbeau. “Nuestro estudio ha demostrado que es posible hacerlo, especialmente con albatros. Ahora les corresponde a las autoridades o a otros laboratorios decidir si continúan con el desarrollo o no”.

De momento, en Nueva Zelanda y Hawái otros equipos trabajan ya en adaptar estos dispositivos para otras especies marinas como tiburones y tortugas. Con su ayuda podríamos montar un sistema de vigilancia global que impidiera que estos recursos fueran esquilmados sistemáticamente en lugares donde su actividad hasta ahora no podía ser detectada.

