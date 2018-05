Solo las aves terrestres se salvaron del meteorito

Aunque a los científicos les gusta recordarnos que las aves son las últimas descendientes de los dinosaurios que poblaron la Tierra, la forma en que estas criaturas sobrevivieron al meteorito que sacudió la Tierra hace 66 millones de años no está del todo clara. Ahora, un equipo de investigadores encabezados por Daniel Field acaba de hallar algunas evidencias fósiles que sirven para completar el puzzle y conocer mejor cuáles fueron las aves que sobrevivieron a aquel apocalipsis y cómo lo hicieron.

Los autores analizaron muestras procedentes de Nueva Zelanda, Japón, Europa y Norteamérica

En un trabajo publicado este jueves en la revista Current Biology, los autores aseguran que solo las aves que vivían en tierra sobrevivieron al impacto del meteorito y sus consecuencias posteriores, mientras que las especies que vivían en las ramas de los árboles se quedaron sin espacio para vivir. “Hemos llevado a cabo un amplio abanico de aproximaciones para reconstruir las piezas de esta historia”, explica Field. “Nuestra conclusión es que la destrucción de los bosques tras el impacto del asteroide explica por qué las aves arbóreas no consiguieron superar esta extinción. Los antepasados de las aves que viven hoy día en los arboles no se movieron hasta las ramas hasta que los bosques no se recuperaron de aquella extinción causada por el asteroide”.

El estudio se ha basado principalmente en el estudio de los restos de polen y esporas en las capas geológicas tras la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno en las que se identifican claramente los restos de los bosques carbonizados y una acumulación enorme de esporas de helechos. “Observando las plantas y las aves en el registro fósil hay múltiples lineas de evidencia que sugieren que las copas de los arboles colapsaron”, asegura Regan Dunn, coautora del estudio. “Las aves paseriformes se extinguieron porque no había más ramas”. Y son las muestras observadas al microscopio las que dan la pista mas importante. “Después de un desastre como un incendio forestal o una erupción volcánica”, explica Dunn, “las primeras plantas en regresar son los colonizadores más rápidos, especialmente los helechos. Esto se debe a que los helechos no se reproducen por semillas, sino por esporas, que son mucho más pequeñas”.

La presencia masiva de esporas de helechos en los restos fósiles ha sido determinante

Los autores del estudio examinaron los restos fósiles de este periodo geológico a escala global, analizando muestras procedentes de Nueva Zelanda, Japón, Europa y Norteamérica, en las que descubrieron las pruebas de una deforestación masiva por todo el planeta al final de periodo Cretácico. Y en paralelo, y también en el registro fósil, una ausencia de las aves que vivían en los árboles, frente a los abundantes restos de las aves supervivientes, que no necesitaban volar y se movían por el suelo como los actuales kiwis y emus.

“Hoy en día las aves son el grupo de vertebrados terrestres más diverso y globalmente extendido, con más de 11.000 especies”, recuerda Field. “Solo un puñado de linajes primitivos de las aves consiguieron superar la extinción masiva de hace 66 millones de años, y toda la increíble diversidad actual de aves se puede rastrear hasta estos antiguos supervivientes”.

