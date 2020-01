Nuevas pruebas de que Venus tiene volcanes activos

Los ríos de lava detectados sobre la superficie de Venus podrían tener solo unos años de antigüedad, según el trabajo publicado por el equipo de Justo Filiberto en la revista Science Advances. Estos ríos fueron detectados por primera vez a principios de la década de 1990 por la sonda Magallanes de la NASA mediante imágenes de radar. Posteriormente, el escaneo en el canal infrarrojo realizado por la sonda Venus Express detectó una diferencia de temperatura en el Idunn Mons, uno de los volcanes más grandes del planeta, y coladas de lava que podrían tener una antigüedad de 10000 años. Pero el nuevo trabajo indica que, dada la composición mineralógica de estos ríos de lava, las erupciones podrían haber tenido lugar hace tan solo unos pocos años.

El trabajo de Filiberto y su equipo se ha centrado en recrear las condiciones de la atmósfera de Venus en laboratorio y someterá ellas varias muestras de olivino, el mineral de origen volcánico detectado en estas coladas de lava, para observar su evolución. Lo que han visto, según explica el astrónomo Phil Plait en esa web, Bad Astronomy, es que a una temperatura media de 460°C como la de Venus, este mineral solo permanece con esta composición durante unos pocos años antes de descomponerse en hematita y magnetita. De modo que si se ha detectado su presencia en el planeta, eso significa que las erupciones son recientes y, lo que es más interesante, que Venus puede permanecer todavía volcánicamente activo.

“Si resulta que Venus permanece activo hoy, sería un gran lugar para visitar con el objetivo de entender el interior de los planetas”, asegura Filiberto. “Por ejemplo, podríamos estudiar cómo se enfrían los planetas y por qué la Tierra y Venus tienen volcanes activos, pero Marte no. Futuras misiones podrían observar estos flujos y cambios en la superficie y aportar evidencias directas de esta actividad”.

Referencia: Present-day volcanism on Venus as evidenced from weathering rates of olivine (Science Advances) DOI: 10.1126/sciadv.aax7445