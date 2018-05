Muerte y resurrección de una mariposa a cuadros

Hace ahora 25 años, los investigadores Michael Singer y Camille Parmesan documentaron cómola población de mariposas a cuadros de Edith(Euphydryas editha) del área de Carson City, en Nevada (EE.UU.), estaba cambiando sus hábitos de debido a la introducción de especies vegetales foráneas por parte de los rancheros locales. En concreto, las mariposas estaban empezando a escoger una nueva hierba conocida como llantén menor o siete venas (Plantago lanceolata) para depositar sus huevos. Originalmente estas mariposas buscaban la protección de la 'Collinsia parviflora' para su reproducción, pero la nueva hierba era más grande y permitía a sus larvas comer durante más tiempo, lo que incrementaba su supervivencia.

Pero en el año 2005 hubo un cambio importante. Los rancheros dejaron de llevar su ganado a alimentarse en la zona, de modo que hierbas más altas empezaron tapar a las Plantago, ahora que las vacas no las mantenían a raya. Esto tuvo un efecto inmediato en los huevos de las mariposas depositados en las hierbas: de pronto se quedaban sin sol y las larvas no eclosionaban. Como consecuencia, en poco tiempo las mariposas a cuadros - que habían cambiado sus hábitos para adaptarse a una planta invasora - se vieron ante una trampa evolutiva: su adaptación les condujo directamente a la extinción.

En un trabajo publicado este miércoles en la revista Nature, Singer y Parmesan documentan todo el proceso y lo acompañan de un precioso vídeo explicativo interpretado solo con manos de actores que ad¡optan las formas de las plantas, las mariposas y las vacas. El estudio documenta no solo como la actividad humana puede alterar el ciclo vital de muchos seres vivos, sino las intrincadas relaciones en red de muchas especies. El proceso se completó entre 2013 y 2014 cuando una nueva población de mariposas a a cuadros recolonizó las praderas donde había sucedido el drama utilizando las hierbas originales ('Collinsia parviflora’) para poner sus huevos.

