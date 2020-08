Investigadores españoles piden una evaluación independiente de la respuesta española a la pandemia

España ha sido uno de los países más duramente castigados por la pandemia de covid-19 a pesar de tener “uno de los mejores sistemas de salud”, ¿cómo es posible que se haya llegado a esa situación? Es la pregunta que se hacen los firmantes de una carta dirigida a la revista The Lancet y publicada este jueves en la que reclaman que haya una evaluación independiente y externa de la gestión de la crisis del covid-19 en España “tanto del gobierno central como de las CCAA”.

Entre los autores hay expertos de reconocido prestigio en salud pública como Alberto García-Basteiro, Rafael Bengoa, Miquel Porta o Margarita Del Val, quienes aseguran que “esta evaluación, similar a la que tanto la OMS como países como Suecia se van a someter, debería incluir aspectos como la toma de decisiones, las capacidades de los sistemas de información, los recursos humanos y financieros, la infraestructura disponible, el acceso a servicios diagnósticos y de tratamiento o el rol de la investigación en la respuesta a la crisis sanitaria”.

“En la crisis sanitaria del covid-19, España ha sido de los países que han registrado las mayores tasas de mortalidad del mundo”, aseguran los autores de la carta. “Llama la atención la severidad de los indicadores de morbilidad y mortalidad por covid-19 en uno de los países que, a priori, tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo”.

Los firmantes de la misiva, procedentes de diferentes universidades y centros españoles y extranjeros, recuerdan que algunos de los argumentos aducidos por expertos relacionan la alta incidencia y mortalidad a la falta de preparación contra una pandemia (sistemas de vigilancia epidemiológica deficientes, escasa capacidad diagnóstica, falta de equipos de protección individual), retraso en la toma de decisiones, alta movilidad poblacional (turismo, migraciones), falta de coordinación entre gobierno central y de las CCAA, o la falta de medios y preparación en las residencias de ancianos. “Para poder identificar los elementos que han propiciado tan adversos indicadores epidemiológicos y estar mejor preparados de cara a segundas olas de la pandemia (o futuras epidemias), estos expertos piden que haya una evaluación independiente y externa.

“Esta necesaria evaluación no debe ser aprovechada como una oportunidad para el azote político"

Los firmantes de la cartaadvierten asimismo que “esta necesaria evaluación no debe ser aprovechada como una oportunidad para el azote político, sino como una oportunidad para identificar errores en la gestión y debilidades del sistema de salud, que sirva para aprender y mejorar la respuesta sanitaria ante futuras olas del covid-19 o nuevas epidemias”.

Referencia: The need for an independent evaluation of the COVID-19response in Spain (The Lancet, Correspondence, August 6, 2020 https://doi.org/10.1016/ PII)

Firmantes:Alberto García-Basteiro, Carlos Álvarez-Dardet, Alex Arenas, Rafael Bengoa, Carme Borrell, Margarita Del Val, Manuel Franco, Montse Gea-Sánchez, Juan Jesús Gestal Otero, Beatriz González López Valcárcel, Ildefonso Hernández, Joan Carles March, José M Martin- Moreno, Clara Menéndez, Sergio Minué, Carles Muntaner, Miquel Porta, Daniel Prieto- Alhambra, Carme Vives Cases, Helena Legido-Quigley