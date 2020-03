El Gobierno advierte contra las recomendaciones de usar medicina tradicional china ante el coronavirus

La Fundación Terapias Naturales (FTN) ha enviado una nota de prensa a los medios de comunicación en la que propone difundir las bondades de la fitoterapia, la naturoterapia y la medicina tradicional china como medida complementaria para prevenir el contagio y combatir los síntomas del coronavirus SARS-CoV-2 que azota a más de cien países. Estas tres terapias se encuentran en la lista de posibles pseudoterapias en estudio en la que trabaja el ministerio de Ciencia e Innovación dentro del Plan para la Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias.

En su comunicado, la FTN hace afirmaciones de valor científico más que dudoso como que la medicina tradicional china “evita que la enfermedad empeore, ya que potencia el sistema inmune”. El texto asegura que“la estrategia que ha utilizado China ha sido combinar el tratamiento con medicamentos occidentales y medicina tradicional china” y que “en la población de Shanxi con 36,5 millones de habitantes, según las autoridades sanitarias, el 98,5 % de los pacientes infectados recibió tratamiento de MTC”. Aunque en la misma nota la organización recuerda que es necesario “cumplir con las medidas de contención adoptadas por las Autoridades Sanitarias”, sus recomendaciones sobre terapias alternativas colisionan directamente con la evidencia científica y lo que se propone el plan del Gobierno.

“Hay una sola medicina, que es la que tiene efectos reales sobre la salud”, recuerda el ministerio

Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación recuerdan que “no hay una medicina occidental y otra oriental; hay una sola medicina, que es la que tiene efectos reales sobre la salud”. En declaraciones a Vozpópuli, fuentes del ministerio recomiendan “seguir las indicaciones sobre higiene y salud del Ministerio de Sanidad, que siempre están basadas en la evidencia científica disponible”. En un contexto como el de la actual crisis sanitaria por la epidemia de coronavirus, recomendaciones como las del lobby de terapias naturales son especialmente preocupantes, porque pueden despistar a los ciudadanos sobre las medidas que deben tomar.

¿Qué dicen los médicos?

En algunos documentos públicos, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el uso cada vez mayor de la medicina tradicional china “no viene acompañado de un aumento en la cantidad, la calidad o la accesibilidad a evidencias o estudios clínicos que permitan respaldar las propiedades” que esta atribuye a sus tratamientos. José Ramón Fernández, médico del Hospital Santa Lucía de Cartagena, señala la contradicción de recomendar medicina china cuando “precisamente en el caso de la infección por SARS-CoV-2, algunos investigadores han planteado la posibilidad de que el virus haya conseguido saltar a la especie humana a través de murciélagos que se venden y consumen en mercados como remedios naturales de medicina tradicional china”.

“La medicina tradicional china es un conjunto de prácticas sin sentido científico y bajo sospecha de manipulación de datos”

“Hacer comentarios sobre "potenciar las defensas" "mejorar el sistema inmunitario" es una de las atribuciones que casi todas las pseudoterapias propugnan”, apunta Vicente Baos, médico y profesor de Patología Médica y Salud Pública. “La medicina tradicional china es un conjunto de prácticas sin sentido científico y sobre la que hay una fuerte sospecha de manipulación de datos para que siempre sean favorables en los estudios realizados en China, fomentado por el gobierno chino”. Justo esta semana se ha publicado el enésimo caso de manipulación de este tipo de estudios, un caso en el que los autores copiaron las imágenes de otros trabajos. “La naturopatía, la fitoterapia y todas estas terapias “naturales" no tienen indicaciones de nada de lo que dice que haya sido demostrado en un ensayo clínico de calidad”, insiste Baos.

A estos sesgos y problemas metodológicos, recuerda Fernández, “se añade un problema de seguridad para el paciente, pues muchos productos de la medicina tradicional china proceden de compuestos herbales, algunos de ellos relacionados con daño hepático, en los que no hay forma de garantizar que el paciente ingiere una cantidad determinada de principio activo o que la hierba no está contaminada, incluso con fármacos; o de compuestos animales en los que no hay un control de calidad suficiente para garantizar la ausencia de posibilidad de contagio de enfermedades infecciosas”, insiste.

La "Fundación Terapias Naturales" es una marca comercial registrada en 2018 por la "Fundación Salud y Naturaleza”, asegura Fernando Frías, abogado y activista contra las pseudoterapias que recuerda que esta organización “se ha dedicado también últimamente a perseguir judicialmente a quienes critican las actividades de sus patronos”. En mayo de 2009, recuerda Frías., presentó una demanda contra el ministro Pedro Duque por sus críticas frente a las pseudoterapias, que fue desestimada por el Tribunal Supremo. En esa sentencia se recoge que la Fundación asegura representar "la producción, distribución y venta del 20% de los productos naturales que se venden en Farmacia”, lo que a juicio de Frías indica “su carácter de portavoz de la industria”. Esta organización también dice haber denunciado a la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, recuerda el abogado, y recientemente "ha presentado un recurso contra la norma que obliga a los fabricantes de homeopatía a demostrar que sus productos funcionan, si quieren venderlos con indicación terapéutica”.